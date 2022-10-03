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    斥資17億中台灣電影中心OT案 中市府放寬招商條件第2次公告

    斥資17億打造的中台灣電影中心OT案，中市府放寬招商條件。（圖：市府提供）

    斥資17億打造的中台灣電影中心OT案，中市府放寬招商條件。（圖：市府提供）

    2022/10/03 20:49

    〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市中台灣電影中心營運移轉（OT）案受疫情影響，讓投資人觀望，市府放寬招商條件，將招商營運期由15年放寬20年，並得申請優先定約20年等，市府辦理第2次招商公告，預定於明年1月5日截止收件。

    台中市新聞局指出，中台灣電影中心位於水湳經貿園區，市府在園區投資逾200億，該區可望成為台中最重要的新興商業區域，加上鄰西屯、北屯區，人口逾50萬，又有大學校區，發展前景可期，歡迎各界參與投標。

    新聞局長鄭照新表示，中台灣電影中心斥資17億元打造，位於西屯區經貿路一段與經貿路口，定位為台中城市影展主場館，包括有放映展演區、展覽互動區、新創工作室、文創生活區及停車空間等多元機能，具備9座影廳、獨立商店餐飲區及露天電影廣場等空間。

    新聞局指出，市府近年持續投入水湳經貿園區相關重大建設，累積投資額度超過200億元，台中綠美圖、台中國際會展中心預計2025年開館營運，而中台灣電影中心位於該園區，又緊鄰北屯、西屯區，人口合計超過50萬人，更有逢甲大學、中國醫大水湳校區及僑光科大等3所大專院校，前景可期。

    近年受疫情衝擊影視文化等藝文產業，新聞局指出，經邀集相關專家學者諮詢及聽取產業需求後，放寬招商條件門檻，營運期由15年放寬至20年，並得申請優先定約20年，且正式營運前整備期達18個月，並得再申請展延6個月；考量產業受到疫情打擊甚深，營運採分階段下修定額權利金，降低業者初期營運壓力，未來市府更將支持台中國際動畫影展、金馬主題影展台中場等各類型影展，及動畫、漫畫等相關活動與課程在此舉辦，攜手與民間共同打造中台灣電影中心成為集結放映、展演及休憩功能的影迷朝聖之地。

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