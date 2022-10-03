不動產業者成立後援會 蔡其昌竟當面聲稱要「全力推建社宅」

蔡其昌不動產後援會成立，吸引逾500人相挺。（記者蘇孟娟攝）

2022/10/03 19:58

〔記者蘇孟娟／台中報導〕立法院副院長、民進黨台中市長參選人蔡其昌台中市不動產聯盟後援會今成立，面對500餘名不動產從業人員，蔡其昌指出，台中人口已跌破280萬人，人口流失中，他希望將台中打造成為「生活首都」把人留在台中居住，今日雖是不動產後援會，但他不會逃避問題，他的住宅政策以落實居住正義為主，居住正義的解方就要靠大量興建社會住宅，讓年輕人居住，等累積到一定條件後才有餘力購屋，未來盼與不動產業者合作打造社宅，把台中成拚生活首都，建商才有機會。

蔡其昌說，台中的人口已經從280萬人降到279萬多人，以前是人不斷搬進來，現在則是大家想搬出去，一個城市一但人口開始流失，百工百業都會受影響，不動產也會受到影響，要提昇台中的競爭力勢必讓全台的年輕人覺得住在台中最好，因此他推出「生活首都」願景，包括提出學生營養午餐免費、老人健保補助繼續及敬老愛心卡使用範圍更多等，讓年輕人減輕生活壓力。

蔡其昌說，住宅政策很重要，今天不動產後援會成立大會都是不動產相關業者來相挺，但他不會逃避問題，他的住宅政策重點會放在全力落實居住正義，現今房價愈來愈高，年輕人買不起房或是只能買小坪數的房子，他認為居住正義的最佳解方是大量提供社宅，讓剛出社會的年輕人先住社宅，等累積到一定條件就可以買房，目前全國各地均已有極佳縣市政府與建商合作的社宅案例，未來他希望能與建商合作一起推建社宅，台中打造成為生活首都，不動產業者才會有機會，否則台中持續不進步，人一直外流，最後不動產業只好跟著外流。

蔡其昌還說，台中的林佳龍時期要興建1萬、盧秀燕砍到剩5千戶，不但蓋的速度緩慢，連中央在台中的社宅規劃案需中市府配合的都市計畫變更也配合度低，他若能當選，未來至少推動8千戶社宅動工，再全力配合中央在台中蓋的社宅，會比盧秀燕所蓋的社宅更多。

台中市民政局指出，受根據戶籍法規定2年內未回國遷出戶籍；統計去年到今年上半年遷至國外總人數3萬8267人，但隨疫情趨緩，部分市民已回國復籍，今年7月以來台中市人口數也已回升到280萬人，這2年全台人口數都下降，但台中市今年人口整體增加率仍為六都第二；另台中市府指出，台中市社宅已在去年底提前達標5000戶興建目標，目前總興辦量已超過7000戶，再配合今年7月1日正式上路的囤房稅將全數作為青年及弱勢族群的租金補貼，保障市民的居住權利。

蔡其昌不動產後援會成立，蔡其昌籲一起拚出「生活首都」。（記者蘇孟娟攝）

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