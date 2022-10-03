盧秀燕成立勞工後援會 近百支持者喊「凍蒜」

盧秀燕競選總部今天舉辦勞工後援會成立大會，現場近百人高喊「盧秀燕凍蒜」，希望她能順利連任。（記者陳建志翻攝）

2022/10/03 20:58

〔記者陳建志／台中報導〕國民黨台中市長參選人盧秀燕今天在競選總部舉辦勞工後援會成立大會，百工百業出席力挺，現場近百人高喊「盧秀燕凍蒜」，氣氛相當熱絡，盧秀燕因公務繁忙沒出席，由競選總幹事陳政顯議員及顏文正主委主講。台灣勞工大聯盟總工會送上蒜、包子、粽子、菜頭象徵「凍蒜、包中、好彩頭」，表態勞工朋友一定全力支持，期待盧秀燕順利連任成功。

盧秀燕總幹事、台中市議員陳政顯表示，4年前盧秀燕市長上任時，台中財政逼近舉債天花板，但盧市長竭盡所能想辦法扭轉財政困境，在努力減債的同時還能一面擴大建設台中，各項重大建設都努力開工、完工，還有未來台中的地標綠美圖，預計兩年內就能完工，有助於提升台中市文化跟生活水準，加上台中會展中心落成後，對台中的國際貿易及增加就業機會都有很大的幫助。

台灣勞工大聯盟總工會理事長賴天權表示，盧秀燕市長特別照顧台中勞工，台中的失業率已經降到3.6%，是全國第一名。針對輔助弱勢家庭、中高齡二度就業，盧市長都有完善配套協助他們找工作，進而改善生活品質，賴理事長呼籲勞工朋友「票投市長媽媽，生活品質更佳」。

台灣勞工大聯盟總工會常務理事吳賢龍則表示，燕子總部各區明信片上的有感政績只是列了一部分，還有很多都沒有寫出來，稱讚盧秀燕很用心在建設地方，尤其是土地稅金的部分，以前漲了好幾成，現在調降了地價稅，減輕大家的負擔。

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