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    不講武德？6打1還調侃「蠻耐打的」 警全逮回瞬變孬孬

    片中可見多名男子圍毆一人。（擷自「社會事新聞影音」）

    片中可見多名男子圍毆一人。（擷自「社會事新聞影音」）

    2022/10/03 16:25

    〔記者許國楨／台中報導〕台中市兩派年輕人因為機車維修問題相約談判卻衍生大亂鬥，多人對一名蹲坐地上男子拳打腳踼，或分持物品猛砸，一旁錄影人還幫腔「蠻耐打的」、「帥喔」等語助勢，影片這兩天在網路引發熱議，警方今天說，該案發生在上月中旬，當時涉案共11人已全數逮回，依聚眾鬥毆等罪嫌送辦，不容暴行危害社會治安。

    LINE社群「社會事新聞影音」這兩天瘋傳一段長度約一分鐘的影片，地點標註在台中市南區長春公園，片中可見起碼有6名年輕人分以拳打腳踢，或是持藤條、安全錐攻擊的方式，有的打赤膊邊飆三字經，有的叼菸圍毆猛踹一名蹲坐在地上男子，男子一度被打到排水溝內都不敢回擊。

    期間還有應是負責手機錄影的男女同夥，還提醒並幫腔「蠻耐打的」、「帥喔」、「不要打頭啦」等口吻助勢，影片這兩天被放上網路後引發熱議；轄區第三分局今天說，該案發生時間為上月13日零時許，警方接獲民眾報案在該公園有糾紛案件，經啟動快打驚力趕赴現場時，相關涉案人都已鳥獸散。

    但警方不敢大意持續查緝，當天就循線將雙方11人全數帶回，經查，分別17歲及18歲的許姓少年及游姓男子是朋友關係，因游男向少年一方友人借機車卻碰損，兩人疑因討論機車維修問題時產生口角細故，各自約同友人至案發地點助勢，未料雙方協商未果一言不合產生衝突開打，才爆發網傳的該段影片，至於游男則是片中被圍毆的被害人。

    警方強調，訊後除已將全案依聚眾鬥毆罪、傷害等罪嫌送辦，也呼籲民眾面對問題應理性溝通，切勿藉故生端，警方對於維護社會秩序責無旁貸，絕不容許不法行為挑戰公權力，對於觸法分子都將依法究辦，維護市民安全。

    期間還有人持交通錐猛砸。（擷自「社會事新聞影音」）

    期間還有人持交通錐猛砸。（擷自「社會事新聞影音」）

    警方趕抵時涉案人已鳥獸散，但當天仍全數逮回送辦。（警方提供）

    警方趕抵時涉案人已鳥獸散，但當天仍全數逮回送辦。（警方提供）

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