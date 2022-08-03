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    台中豐原「太平洋夜市」8月底收攤 慈濟宮收回土地蓋大樓

    豐原太平洋夜市，每周三及周五營業，人潮眾多。（擷取自豐原好康聯盟社團「原創正版社團」）

    豐原太平洋夜市，每周三及周五營業，人潮眾多。（擷取自豐原好康聯盟社團「原創正版社團」）

    2022/08/03 22:31

    〔記者歐素美／台中報導〕台中市豐原區位於陽明街與博愛街口的「太平洋夜市」，每周三、五營業，是當地人喜愛的夜市之一，今天傳出夜市將在8月底收攤，讓不少當地民眾哀嚎，表示「又少一個夜市了」；太平洋夜市的土地屬豐原慈濟宮所有，廟方與太平洋百貨的租約8月底到期，廟方日前已通過信徒代表大會決議，將收回土地興建收納文物的大樓。

    太平洋夜市商販透露，太平洋夜市預計8月底熄燈，後續原址將建設蓋樓，豐原剩下的夜市僅剩豐東夜市。消息經在地人今晚轉至臉書社團「豐原好康聯盟社團」後，引發熱烈討論。

    網友紛留言「太可惜了」、「豐原目前唯一做的有起色的夜市，結束營業豐原人會早一點睡覺嗎？」、「又少一個好逛的夜市了」、「所以換八方夜市覺醒了嗎？」、「豐原最人氣的夜市掰掰了」。

    豐原慈濟宮表示，該筆土地約1100坪，之前是廟方出租給太平洋百貨當停車場，太平洋百貨再當二房東出租攤商經營夜市，因廟方與太平洋百貨的租約8月底到期，廟方於6月經信徒代表大會通過，將收回土地，並斥資1.7億元興建收納文物的大樓，希望成為豐原的地標。

    不過，廟方也指出，興建大樓的土地只會用到約200多坪，基於施工安全，夜市只好暫停，但日後也不排除再出租作為夜市使用。

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