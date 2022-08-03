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    中秋送禮首選 中市府推13家身心障團體月餅、手工皂

    立達啟能訓練中心推出慢兔兔月餅、咖啡、餅乾禮盒。（記者蔡淑媛翻攝）

    立達啟能訓練中心推出慢兔兔月餅、咖啡、餅乾禮盒。（記者蔡淑媛翻攝）

    2022/08/03 20:21

    〔記者蔡淑媛／台中報導〕中秋送禮兼做愛心更暖心！台中市社會局今天舉行優先採購秋節產品發表會，推出身心障礙朋友用心製作的糕餅和手工皂，今年有十方、立達啟能中心及自閉症教育協進會等13家身心障礙機構團體推出中秋商品，社會局今年預定目標希望能銷售5萬盒，但目前僅賣出9千盒，希望社會多選購，幫助身障朋友。

    社會局副局長陳坤皇表示，這2年受到新冠肺炎疫情影響，身障機構和團體的捐款收入銳減，以往可以到企業去實體推銷，也都因為防疫考量取消，截至目前，中秋商品銷售數量還不到預定目標的兩成，希望透過記者會宣傳刺激買氣，外界能夠持續支持，為身障機構團體帶來收益，讓整體身障服務不中斷。

    今年13家身心障礙機構團體推出的秋節商品，包括十方、立達啟能中心、瑪莉媽媽、微笑大使烘焙坊、伊甸迦南園烘焙庇護工場、愛無礙協會、信望愛智能發展中心、美麗境界關懷之友及自閉症教育協進會等，推出應景好吃的月餅、餅乾禮盒，還有實用美觀的手工皂，都是身心障礙朋友用心努力製作，沒有添加防腐劑，也通過嚴格的食品衛生檢驗。

    社會局指出，目前已經有17家公司行號及個人分別各認購超過5萬元，也歡迎大家提前預購，方便機構團體規劃製作數量，更多產品資訊及訂購方式可查詢社會局網站，也可查詢衛生福利部衛生家庭署優先採購網路資訊平台

    中秋送禮首選，市府推１３家身心障團體有月餅、手工皂禮盒。（記者蔡淑媛翻攝）

    中秋送禮首選，市府推１３家身心障團體有月餅、手工皂禮盒。（記者蔡淑媛翻攝）

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