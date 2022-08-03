遭中國國台辦封殺 天眼衛星科技：無端被點名很無奈

天眼衛星科技公司聲明，並無所謂的捐款行為。（天眼衛星科技公司提供）

2022/08/03 19:04

〔記者許國楨／台中報導〕天眼衛星科技公司等企業中國國台辦點名捐款台灣民主基金會、國際合作發展基金會等「台獨」頑固份子，禁止中國組織、企業、個人與這些企業進行任何交易、合作，禁止有關企業負責人入境。對此，天眼衛星科技今天說，無端被點名，很無奈。

「天眼衛星科技股份有限公司」透過逢甲大學地理資訊系統研究中心技術移轉，合作研發全新運輸物流管理平台，為7-11黑貓宅急便、全家超商、中華郵政、台積電、台塑汽車貨運等國內外數百家大型貨運業者提供完整的運輸物流管理解決方案。

業者下午發表聲明指出，天眼公司自成立以來，兢兢業業、恪遵分際，始終致力產學研發，投入於產業創新應用，唯一的主張是提供「人更安全、車更節能、貨更便捷、用心服務」的產品及服務，有關今日媒體報導中國禁止企業合作等事宜，經詳查，公司於2019年曾報名參加「國際合作發展基金會」主辦之「國際智慧運輸商機媒合會」。

活動參加費用為每人新台幣3000元，天眼公司共派兩名同仁參加，並無所謂捐款行為，特此聲明，以正視聽。未來天眼公司仍將秉持一貫精神，以提供最佳服務給所有合作夥伴為宗旨，同時保障所有同仁安全舒適的工作環境為己任，繼續貢獻心力，促進產業升級。

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