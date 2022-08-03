復刻回憶！阿公深情牽病妻 重返35年前出遊地

林阿公與妻子在遊樂園開幕時合影（上圖），35年後重遊舊地，坐著輪椅仍緊牽妻子的手（下圖）。（記者蔡淑媛翻攝）

2022/08/03 19:18

〔記者蔡淑媛／台中報導〕71歲阿公林安成與妻子胡淑美結縭46年，4年前妻子罹患帕金森症，林阿公貼心照顧，去年4月阿公拿出35年前的老照片在九族文化村開幕時夫妻帶2個兒子出遊，想再帶妻子重返舊地，弘道基金會協助圓夢，小兒子一家三口也同行在同景點拍下全家福，今年妻子病情加劇幾乎半癱，七夕前阿公說，還好去年圓夢，今年七夕計畫買花送妻和她說聲「情人節快樂！」

林阿公原本是成衣中盤商，妻子開小雜貨店，後來還到幼兒園開娃娃車分擔家計，阿公說妻子刀子嘴豆腐心，人很好，兩人幾乎沒吵過架。4年前發現妻子會無故衝出家門、半夜如廁爬不起身，就醫診斷罹患「非典型帕金森氏症」，吃藥治療但病情持續惡化。

林阿公隻身照顧行動不便的林阿嬤，煮飯、餵食、清痰、洗澡、按摩，並負責家務大小事，原本腰椎就不好更不堪負荷動手術，後來弘光介入協助照顧，去年4月疫情稍歇時提出圓夢計畫，林阿公拿出35年前一家四口在遊樂園開幕時特地出遊的老照片，希望帶妻子舊地重遊，重返往日時光。

林阿公與小兒子、兒媳與小孫子重回遊樂園，重返往日拍照的噴水池前、花園廣場、原住民區等，再次按下快門，留下全家福，還多了外籍看護及兩張輪椅，不變的是林阿公始終牽著阿嬤的手，再過兩天也是阿嬤的生日，提前慶生。

林阿嬤在今年病情加劇，住進加護病房插管治療，出院後因身體幾乎半癱，無法出遊，今年七夕前阿公說，妻子目前只能吃流食，不能吃蛋糕，但會買花送阿嬤，祝她情人節快樂。

弘道表示，林阿嬤確診帕金森氏症後雖服藥仍持續惡化，林阿公隻身照顧又要做家事，弘道介入服務幫忙阿嬤沐浴、備餐、陪外出，但沒有居家服務時，阿嬤常在家跌倒，腰椎不好的阿公無法攙扶，多次叫救護車，後來申請外籍看護，阿公也入院手術，術後一天復健兩個多小時也不放棄，努力復原急著照顧妻子，讓人感動。

弘道補兒說，目前關懷服務1949位弱勢長輩，受疫情及大環境影響，募款缺口高達800萬，目前只募集到一成，但服務不中斷，從送餐、居家服務、居家環境修繕、志工關壞、據點學堂、節慶祝福、敬老旅遊再到圓夢計畫，從生理到心理面照顧弱勢長輩，提供多元化的服務，助老好好生活。

林阿公去年重返35年前九族文化村開幕時一家四口出遊（上圖），去年與小兒子一家三口重遊，在噴水池前一樣拍下全家福照（下圖）。（記者蔡淑媛翻攝）

林阿公一家四口在遊樂園剛開幕時出遊還在施工（上圖），35年後與小兒子一家三口及外傭陪伴重遊（下圖）。（記者蔡淑媛翻攝）

阿公現在仍每天照顧愛妻。（記者蔡淑媛翻攝）

林阿公脊椎開刀兩次，現在仍持續復健，要照顧愛妻。（記者蔡淑媛翻攝）

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