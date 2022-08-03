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    千萬沉香佛像變電池！進口商索賠500萬 法院判中檢賠6萬

    台中高分院更一審判決張男勝訴，但僅判賠6萬4000元。（資料照）

    台中高分院更一審判決張男勝訴，但僅判賠6萬4000元。（資料照）

    2022/08/03 18:43

    〔記者張瑞楨／台中報導〕進口商張宗保在17年前（2005年）間，因涉入毒品案被台中地檢署指揮調查局員搜索，查扣沉香等物品，不料，發還時卻變成電池4顆，張男認為中檢將市價1300多萬元的沉香半身觀世音菩薩佛像調包，提起國家賠償訴訟求償500萬元，台中地院、台中高分院一、二審都判決敗訴，但最高法院發回台中高分院重審，更一審認為中檢有疏失，今天判決應賠償，但金額僅6萬4000元，可上訴。

    此案源於2005年間，進口商張宗保被中檢指控，進口31公噸製造安非他命的原料麻黃素入台，中檢指揮調查局人員搜索，查扣沉香等物品，張男判刑8年半，出獄之後聲請發還證物，卻發現變成4顆電池，他指控市價1300萬餘元的沉香半身觀世音菩薩佛像被掉包，向法院控告台中地檢署，聲明國家賠償500萬元，但一、二審都判決敗訴。

    一、二審判決敗訴主因，是扣押物品由張男的委託人，檢視彌封完整後，當場開拆，並無佛像被侵佔調包，張男無法證明有調包一事，不過，最高法院卻認為，該扣押物記載是「沉香」，不是電池，為何發還時為「電池4顆」？且發還時的包裝容器破損，破損原因為何？都沒有調查清楚，撤銷判決，發回台中高分院重審。

    台中高分院更一審逆轉，今天判決張男部分勝訴，理由是調查局台中市調站、台中地檢製作的查扣清單，屬於公文書性質，記載是「沉香」，中檢抗辯不是「沉香」，卻未舉證以實其說，至於張男部分，主張是佛像，高約12公分、寬約l0公分、重約458.6公克，但包裝的紙盒是方型，長、寬、高均為6.5公分；內部深度5公分，不可能裝入此佛像，另外，扣押物清單中，也僅有「虎觀音」1組的記載，張男宣稱有上述觀音佛像，顯然不足採。

    不過，更一審合議庭認為，如果扣押物因保管不當而毀損或遺失，中檢應負國家賠償責任，依據資料，原扣押物應為「沉香」，但「沉香」市價紊亂，以張男於2006年曾以65萬元購入325公克的價值計算，每公克為2000元，再依查扣清單記載的重量32公克計算，應為6萬4000元，據此判決中檢應賠償6萬4000元，可上訴。

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