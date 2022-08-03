大安海觀光推廣活動8/23登場 風箏衝浪體驗8/5開搶！

「2022大安海觀光推廣活動」8月23日將「風」到10月15日。（觀旅局提供）

2022/08/03 16:38

〔記者歐素美／台中報導〕2022大安海觀光推廣活動將於8月23日登場！台中市觀光旅遊局今年推出多場搏海職人體驗、安心迴游生態之旅及風箏衝浪競賽等活動，透過帶狀活動結合風箏衝浪極限運動深度體驗及新創的「安心洄游」生態之旅，整合城市人群與大安在地漁村生產、生活、生態體驗，再創更多運動新樂趣。

觀旅局表示，今年8至10月期間將辦理4場次「搏海職人」水上活動體驗，比往年增加三個場次，讓初學者能深度學習成為搏海職人，課程由專業教練帶領初學者進行水上體驗，從水域安全教育宣導、學習運動常識技巧到淺灘實際操作等一系列教學，讓更多人能體驗這項好玩又刺激的水上極限運動。10月15日再加碼規劃風箏衝浪競賽、風箏彩繪DIY、在地藺草編織DIY，另參與活動者即贈美食抵用券、防疫組合包等好禮，趕快登記到個人行事曆！

8月期間則規劃2場次的「安心洄游」生態之旅，遊程內容包含海洋運動風箏衝浪體驗、漁村生態導覽、食農教育、在地人文歷史及特色文化傳承等，以大安港媽祖文化園區為出發點，行經大甲、大安、外埔的景點，透過認識在地農漁村觀光及海洋運動體驗寓教於樂方式，感受台中海線美景。

台中市風景區管理所指出，大安海觀光推廣活動的體驗及安心洄游生態之旅名額有限，8月5日開放報名。報名網址請上台中觀光旅遊網（https://travel.taichung.gov.tw/ ）查詢。

「大安海觀光推廣活動」推出多場搏海職人體驗、安心迴游生態之旅及風箏衝浪競賽。（觀旅局提供）

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