為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　臺中市

    大安海觀光推廣活動8/23登場 風箏衝浪體驗8/5開搶！

    「2022大安海觀光推廣活動」8月23日將「風」到10月15日。（觀旅局提供）

    「2022大安海觀光推廣活動」8月23日將「風」到10月15日。（觀旅局提供）

    2022/08/03 16:38

    〔記者歐素美／台中報導〕2022大安海觀光推廣活動將於8月23日登場！台中市觀光旅遊局今年推出多場搏海職人體驗、安心迴游生態之旅及風箏衝浪競賽等活動，透過帶狀活動結合風箏衝浪極限運動深度體驗及新創的「安心洄游」生態之旅，整合城市人群與大安在地漁村生產、生活、生態體驗，再創更多運動新樂趣。

    觀旅局表示，今年8至10月期間將辦理4場次「搏海職人」水上活動體驗，比往年增加三個場次，讓初學者能深度學習成為搏海職人，課程由專業教練帶領初學者進行水上體驗，從水域安全教育宣導、學習運動常識技巧到淺灘實際操作等一系列教學，讓更多人能體驗這項好玩又刺激的水上極限運動。10月15日再加碼規劃風箏衝浪競賽、風箏彩繪DIY、在地藺草編織DIY，另參與活動者即贈美食抵用券、防疫組合包等好禮，趕快登記到個人行事曆！

    8月期間則規劃2場次的「安心洄游」生態之旅，遊程內容包含海洋運動風箏衝浪體驗、漁村生態導覽、食農教育、在地人文歷史及特色文化傳承等，以大安港媽祖文化園區為出發點，行經大甲、大安、外埔的景點，透過認識在地農漁村觀光及海洋運動體驗寓教於樂方式，感受台中海線美景。

    台中市風景區管理所指出，大安海觀光推廣活動的體驗及安心洄游生態之旅名額有限，8月5日開放報名。報名網址請上台中觀光旅遊網（https://travel.taichung.gov.tw/ ）查詢。

    「大安海觀光推廣活動」推出多場搏海職人體驗、安心迴游生態之旅及風箏衝浪競賽。（觀旅局提供）

    「大安海觀光推廣活動」推出多場搏海職人體驗、安心迴游生態之旅及風箏衝浪競賽。（觀旅局提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    三條崙風箏衝浪意外 強風吹襲致衝浪板脫落2人困洲獲救
    2022/07/17 11:49

    三條崙風箏衝浪意外 強風吹襲致衝浪板脫落2人困洲獲救
    板子飛起來了！水翼運動成趨勢 大鵬灣自辦「風箏水翼」示範賽
    2022/04/16 22:37

    板子飛起來了！水翼運動成趨勢 大鵬灣自辦「風箏水翼」示範賽

    父親節健康過「肺心守護」男性的健康狀態！
    衝了！風箏衝浪三條崙開賽 世界紀錄「高」手侯佳玲也來了
    2021/11/20 16:18

    衝了！風箏衝浪三條崙開賽 世界紀錄「高」手侯佳玲也來了
    風箏衝浪飆起來！大安濱海樂園「箏」奇鬥豔玩一波
    2021/10/23 16:32

    風箏衝浪飆起來！大安濱海樂園「箏」奇鬥豔玩一波

    花旗神卡父親節「爸」氣獻回饋 月月享刷卡金
    通過IKO認證 全台第一所國際風箏衝浪學校揭牌
    2020/12/24 14:10

    通過IKO認證 全台第一所國際風箏衝浪學校揭牌
    臺中市今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播