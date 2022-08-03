中捷突破900萬人次 抽出3位幸運兒送iPhone 13

中捷公司慶祝突破900萬人次大關中捷公司今日抽出3位幸運旅客，各致贈1支iPhone 13手機。（中捷公司提供）

2022/08/03 16:24

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中捷運全線累積運量已於昨（2）日突破900萬人次大關，中捷公司今日抽出3位幸運旅客，各致贈1支iPhone 13手機，並宣告「搭中捷抽iPhone 13」活動圓滿結束。中捷公司表示，下一個重要里程碑是1000萬人次，將有全新的慶祝活動，請旅客持續關注及支持中捷。

為慶祝台中捷運綠線通車1週年，中捷公司推出「搭中捷抽iPhone 13」活動，共準備13支手機，在運量達到里程碑時進行抽獎，已陸續送出10支手機。

今日在法務部門監驗下，抽出最後3位iPhone 13得主，電子票證卡號分別為9122118301***265、8201271301***301、8280850043***848，中獎名單公布在中捷官網，並由專人根據旅客登錄的手機門號通知中獎人，8月8日將在捷運市政府站公開舉行頒獎典禮。

中捷公司提醒中獎人，這次領獎期限為今年10月3日前，逾期未完成領獎手續或無法取得聯繫，視同放棄中獎資格及領獎權利，中捷公司保留隨時修正或終止此活動內容的權利。

中捷公並推出粉絲期待已久的2022年度限量票卡，8月6日上午9時起於捷運松竹、文心崇德、市政府、文心森林公園、豐樂公園、高鐵臺中站6站車站詢問處獨賣，每站限量250張，每人每次限購3張，每張售價100元，售完為止。

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