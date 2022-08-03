為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　臺中市

    中捷突破900萬人次 抽出3位幸運兒送iPhone 13

    中捷公司慶祝突破900萬人次大關中捷公司今日抽出3位幸運旅客，各致贈1支iPhone 13手機。（中捷公司提供）

    中捷公司慶祝突破900萬人次大關中捷公司今日抽出3位幸運旅客，各致贈1支iPhone 13手機。（中捷公司提供）

    2022/08/03 16:24

    〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中捷運全線累積運量已於昨（2）日突破900萬人次大關，中捷公司今日抽出3位幸運旅客，各致贈1支iPhone 13手機，並宣告「搭中捷抽iPhone 13」活動圓滿結束。中捷公司表示，下一個重要里程碑是1000萬人次，將有全新的慶祝活動，請旅客持續關注及支持中捷。

    為慶祝台中捷運綠線通車1週年，中捷公司推出「搭中捷抽iPhone 13」活動，共準備13支手機，在運量達到里程碑時進行抽獎，已陸續送出10支手機。

    今日在法務部門監驗下，抽出最後3位iPhone 13得主，電子票證卡號分別為9122118301***265、8201271301***301、8280850043***848，中獎名單公布在中捷官網，並由專人根據旅客登錄的手機門號通知中獎人，8月8日將在捷運市政府站公開舉行頒獎典禮。

    中捷公司提醒中獎人，這次領獎期限為今年10月3日前，逾期未完成領獎手續或無法取得聯繫，視同放棄中獎資格及領獎權利，中捷公司保留隨時修正或終止此活動內容的權利。

    中捷公並推出粉絲期待已久的2022年度限量票卡，8月6日上午9時起於捷運松竹、文心崇德、市政府、文心森林公園、豐樂公園、高鐵臺中站6站車站詢問處獨賣，每站限量250張，每人每次限購3張，每張售價100元，售完為止。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    中捷舊社站開設「捷舞」空間 歡迎舞林高手練跳
    2022/07/25 18:56

    中捷舊社站開設「捷舞」空間 歡迎舞林高手練跳
    中捷首座公共藝術有在地味 盼成捷運新地標
    2022/07/21 20:24

    中捷首座公共藝術有在地味 盼成捷運新地標

    父親節健康過「肺心守護」男性的健康狀態！
    立院交委會視察台中建設 市府希望中央多幫忙
    2022/07/20 16:30

    立院交委會視察台中建設 市府希望中央多幫忙
    中捷送《2022捷伴台中遊》手冊 享受商店優惠還可抽獎
    2022/07/18 10:50

    中捷送《2022捷伴台中遊》手冊 享受商店優惠還可抽獎

    花旗神卡父親節「爸」氣獻回饋 月月享刷卡金
    中捷藍線3站在東海大學周邊 與市府合作參與規劃設計
    2022/07/14 17:20

    中捷藍線3站在東海大學周邊 與市府合作參與規劃設計
    臺中市今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播