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    長輩使用敬老愛心卡搭計程車每趟扣85元 中市議員建議提高為200元

    台中市長輩使用敬老愛心卡搭計程車每一趟扣85元，但實際車資百元以上，市議員林祈烽建議市府改200元。（記者蘇金鳳攝）

    台中市長輩使用敬老愛心卡搭計程車每一趟扣85元，但實際車資百元以上，市議員林祈烽建議市府改200元。（記者蘇金鳳攝）

    2022/08/03 17:20

    〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市敬老愛心卡讓長者坐計程車每一次扣85元，民進黨市議員林祈烽今天在市議會表示，長輩使用敬老愛心卡搭計程車多半是就醫，一次扣起跳85元當然很好，但長輩每一趟都要100元以上，建議改每一次200元，讓長者能充分利用；副市長黃國榮表示，有人建議補助100元但必須考慮到市府財政，會再研議看看。

    社會局長彭懷真表示，敬老愛心卡的預算一開始是來自公彩的盈餘基金，後來改用市庫預算來編列，從2億4000萬元飆到7億6000萬元，如果計程車費用再調高，會對市庫預算造成什麼樣的衝擊要再做詳細的評估，目前每個月都用完1000點點數的敬老卡大約佔14%。

    市議員林祈烽今天在市議會表示，台中市敬老愛心卡發卡數有55萬3446張，長者大多用於搭乘交通工具就醫，而且每一趟約100多元，他希望計程車每趟補助從85元提高至200元，開餐廳就不要怕客人吃飽，市府既然每個月都給長者1000點的點數，就要讓長者能充分利用，希望市府能為長者著想，提高計程車單趟補助費用。

    林祈烽表示，台中市敬老愛心卡在疫情未爆發前，用於搭乘公車和國道客運的比例都高達5、6成，但去年和今年因疫情嚴重，加上去年開始搭乘計程車單趟車資補助提高到85元，因此吸引許多長者的搭乘，支出比例這兩年都高過搭乘公車客運。

    林祈烽指出，市府有這麼詳細的統計數字，也知道長者搭乘計程車的頻率愈來愈高，是不是應考量調整為每趟次200元的補助？而市府既然每月都編列1000點（元）給長者使用，又怕長者用太多，就好像開餐廳怕客人進來吃飯一樣，這不是很奇怪的邏輯嗎？

    林祈烽說，當初敬老愛心卡可以用來搭計程車，起跳85元卻只能抵用50元，很多長輩都嫌麻煩，是「是看得到卻用不到」，現在雖然調高到起跳價，但很多長輩搭計程車都是到醫療院所居多，單趟費用大多在100多元到200元間，他希望市府在財政充許的狀況下，能直接調高到單趟200元，方便長者使用搭乘。

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