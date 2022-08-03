敗家無底限！自詡「毒品界吳柏毅」 偷賤賣祖傳土地想擴大販毒版圖

陳嫌就逮時上演苦肉計大聲咆哮，企圖通風報信。（警方提供）

2022/08/03 15:54

〔記者許國楨／台中報導〕敗家無底限！台中市陳姓男子以販毒為業，自詡「毒品界吳柏毅」，打出「外送使命必達」招牌，但為應付增加客源及自身吸食所需，竟偷偷將一塊祖傳土地賤賣後企圖擴大販毒版圖，警方去年循線將他查緝到案並起海洛因及安毒，最近也被檢方依毒品罪嫌提出公訴。

台中市刑大偵二隊去年5月間陸續查獲多名毒蟲溯源，發現都是向同一名藥頭購買，經追查該名藥頭是有毒品前科的35歲陳嫌，布線查緝過程中發現陳嫌平日以車為家，不易追查其毒品存放處所，惟經長期跟監蒐證後，查出毒品皆存放在女友西區租屋處，每當藥腳需要購買毒品時，陳嫌再前往該處取出外送。

且陳嫌為增加客源，自詡「毒品界吳柏毅」還打出「外送使命必達」的招牌，只要有人需要毒品隨call隨到，甚至為擴大販毒事業，竟偷偷將母親名下一塊位在神岡區，市價行情約1500萬元的山坡地，賤賣900萬元以籌措更多資金，傾家蕩產在所不惜，為的就是大肆向上游購入大量毒品屯積，以因應客戶所需。

警方當天趁陳嫌外送毒品時逮人，並帶同回女友租住處準備搜索時，陳嫌發現手機已遭查扣無法通風報信，立即來段苦肉計，假裝手斷掉想拖延警方搜索速度，並上演脫序行為大聲咆哮，企圖通知屋內女友將毒品沖入馬桶銷毀，但警方另組人馬早已同步攻堅進入屋內及時阻止。

警方當場查扣海洛因7包（32.88公克）、安非他命13包（11.46公克）、電子磅秤1台、分裝夾鏈袋一大包等贓證物，案經檢察官偵結後，認犯罪事證明確，依違反毒品危害防制條例罪嫌提起公訴；警方呼籲，毒品為萬惡之源，全民公敵，切莫以身試法，警方也將全力聚焦打擊上游製、販、運毒品等犯罪行為，維護無毒優質治安環境。

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警方強勢攻堅進入屋內搜索。（警方提供）

警方查扣毒品及夾鏈袋等贓證物。（警方提供）

警方查扣毒品及夾鏈袋等贓證物。（警方提供）

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