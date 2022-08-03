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    中國禁台產品 台中初估影響120廠商、盧秀燕病房中指揮啟動3措施

    中國制裁禁台產品，盧秀燕病房中指揮啟動3應變措施護產業。（圖：市府提供）

    中國制裁禁台產品，盧秀燕病房中指揮啟動3應變措施護產業。（圖：市府提供）

    2022/08/03 15:08

    〔記者蘇孟娟／台中報導〕美國眾議院議長裴洛西訪台，中國宣布禁止台灣多家企業產品進口，中國大陸海關總署8月1日更突然公告，台灣未完成生產企業註冊更新的業者「暫停進口」，今日再增加柑橘類品項，台中市政府初步調查，台中企業約有120家廠商受影響，目前因治療腳傷住院中的台中市長盧秀燕，在病房中指揮市府立即啟動包括成立輔導專線等3應變措施降低衝擊，盧秀燕說，「作為市長，越是嚴峻的考驗，我越要在市民身邊」。

    盧秀燕指出，中國海關總署突宣布暫停多家台灣食品進口，優秀的台灣產品出口受到影響，政府部門對產業的支持，急如星火，不容許一刻延遲，她雖在醫院第一時間也責成市府團隊，統計台中企業可能受到衝擊，目前統計的結果，台中被暫停進口企業數有120家，其中伴手禮、糕餅、健康食品較有影響，至於茂谷柑雖然也在品項之中，佔產量約1%，但即使比例不大，1%的產量都有可能影響市場價格，市府也會謹慎因應。

    盧秀燕說，市府已啟動3項措施，降低對民生經濟的衝擊，包含成立輔導專線：電話是04-22289111 分機31140，單一窗口讓企業能找到市府，提供相對應的協助，另市府本月舉辦糕餅咖啡伴手禮展售會，號召民眾預購支持，並進行糕餅推介活動，另啟動購物節專案協助受影響企業中的伴手禮、糕餅、健康食品等產業。

    她強調，台中經濟正在衝刺，市府有責任突破困境，讓產業安心衝刺，市府會力挺在地企業，與企業攜手共度難關。

    農業局另指出，台中農特品柑橘類有受影響，目前僅少部分茂谷柑有外銷中國大陸約202公噸，但僅占台中柑橘總生產量不到1%。農業局會持續協助國內行銷，也將加強拓展東南亞等其他市場，並輔導農民在國內通路商城等平台上架販售，研發果汁、水果酒、冰品及陳皮等多元產品等減緩衝擊。

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