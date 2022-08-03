就是要逮到妳！狡猾女通緝犯捉迷藏 警3天破解抓人

警方訊後將陳女解送歸案。（警方提供）

2022/08/03 14:34

〔記者許國楨／台中報導〕台中市陳姓女子擔任詐團幹部被查獲，法院依組識犯罪條例判刑確定得入監執行，但她未如期報到被發布通緝，警方獲報循線追查，發現陳女相當狡猾，使用各種方式與警方大玩捉迷藏，規避查緝，但警方鍥而不捨，終於在3天後將她追緝到案，解送歸案。

35歲陳女因涉組識犯罪條例判刑1年5月確定，因未如期報到入監服刑，上週三被發布通緝，台中市第五分局東山派出所員警許根源、張元丞獲報追查，發現陳女未返回太平區戶籍地，反而都是出沒在北屯區一帶，經訪查得知陳女曾使用親友機車代步，立即根據車牌過濾相關路口監視器「以車追人」。

經查陳女可能在祥順一街附近的落腳處，許、張2員追查了兩日，終於發現其可能住處開始埋伏守候，期間發現陳女心思縝密，不但將機車停放在遠處，甚至會繞去他處逗留後再徒步返家，且為了不被知道住哪一層樓，甚至會先坐電梯到他樓層再改走樓梯，還會逐層樓張望，只能說為了躲避查緝可說是煞費苦心。

只是這一切看似縝密的手法仍遭到警方順利破解，警方鎖定其確定位置，上週六趁她步出大樓要外出時順利逮人，訊後解送歸案；第五分局長林沐弘表示，法網恢恢，疏而不漏，警方打擊犯罪絕不手軟，除有案必破外，也主動出擊，展現警方維護治安的決心，籲不法之徒不要以身試法。

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