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    議員爆中市府治安報告「參考」前朝 「掃蕩黑道」一字不漏完全照抄

    中市治安報告爆抄襲，議員楊典忠指掃蕩黑道等內容一字不漏抄前朝。（楊典忠提供）

    中市治安報告爆抄襲，議員楊典忠指掃蕩黑道等內容一字不漏抄前朝。（楊典忠提供）

    2022/08/03 14:35

    〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中近一個月來接連發生數起槍擊案，昨日更發生25人械鬥、1人死亡等重大治安事件，台中市議會定期會今進行「台中市治安總體檢」專案報告，市議員楊典忠指出，市府今提出的治安報告竟也爆抄襲，內容和前市長林佳龍任內2017年提出的治安改善專案報告多處「似曾相識」，甚至策進及精進作為「一字不漏完全照抄」，面對治安檢討竟呼攏議會，更突顯市警局拚治安4年來原地踏步。

    台中市副市長黃國榮指出，中央每年進行治安評比項目都是固定的所致，且好的政策作為要繼續做，他也認同策進作為要精益求精。

    楊典忠指出，台中近來治安事件層出不窮，甚至有兩起槍擊案，昨天更又有械鬥、1人死亡，各界都在關注市府如何拚治安，今日市府在議會進行「台中市治安總體檢」專案報告議員大家都很關切，但市府提出的治安專案報告竟大量抄襲、「參考」 前朝。

    楊典忠指出，市府今年的報告內容與前朝2017年的「台中市治安改善成果犯罪指標數降為六都最低專案報告」雷同，不僅目錄項目差不多，治安分析圖表好像也都一樣，只是改變順序， 連未來策進及精進作為，均為「掃蕩毒品犯罪、檢肅非法槍械、強力掃蕩黑道幫派、強打擊詐欺犯罪、科技建警、偵防並重」。

    楊典忠不滿指出，其中強力掃蕩黑道幫派的項目，更是8項工作重點都「一字不漏完全照抄」，台中市政府專案報告竟呼攏議會，甚至當歹徒犯案手法與工具都在推陳出新，台中市警局竟還在原地踏步，抄4年前的作為，要台中市民對治安有什麼期待。

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