機警所長銀行防詐宣導 斯文男化身「會計」領443萬當場破功

長相斯文的呂男自稱是公司會計提款，警方質疑詢問。（警方提供）

2022/08/03 13:16

〔記者許國楨／台中報導〕台中市第二分局永興所長蔡易儒，前天與同仁到轄內銀行防詐宣導時，經行員告知，一名長相斯文的男子自稱是公司會計，正臨櫃要提領443萬貨款，蔡員直覺有詭攔下對方詢問，結果男子對公司相關內容一問三不知，加上該提款帳戶已列警示，明顯就是車手，當場逮人依詐欺罪嫌送辦。

蔡員與同仁田政峯當天下午到進化北路上的銀行訪視，並宣導詐團最新的詐騙手法時，突有行員靠近表示，28歲呂姓男子目前正臨櫃要提領443萬元鉅款，相當可疑，蔡員立即攔下長相穿著斯文的呂男詢問，呂男表示擔任公司會計，要提領貨款，卻對於公司業務、貨款廠商、貨款來源都交代不清，支吾其詞。

加上公司負責人無法聯繫，顯非一般正當公司所為，警方立即將呂男帶回調查釐清，發現呂男要提款的除是人頭帳戶外，且才開戶一周就被列警示，其中一筆180萬元是一名林姓婦人剛匯入的款項，經聯繫林婦，她才恍然大悟誤信投資股票明牌，被詐團騙的團團轉，辛苦積蓄差點就一去不回，非常感謝警方的積極作為。

至於呂男面對警方質疑百口莫辯，最後才坦認是看到臉書上應徵會計的徵才廣告，月薪4萬元，工作內容只負責「跑腿」，配合公司指令到銀行提領公司貨款，不知道是當車手替詐團提領贓，但警方訊後仍將全案依詐欺罪嫌送辦。

第二分局長陳家銘表示，該分局與北區34家金融機構組成防詐聯盟，並推動「警銀聯阻防詐連線」，今年1至7月已成功阻詐23件，攔阻金額達1937萬2049元，較去年同期攔阻8件，阻詐效能增加3倍，守護民眾荷包不遺餘力。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法