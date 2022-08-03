台中治安差議員牽拖裴洛西訪台 警局長答詢更扯「自求多福」

中市議員楊正中扯斐洛西訪台影響國安與治安，中市警局長還回應：自求多福。（圖：楊正中提供）

2022/08/03 13:29

〔記者蘇孟娟／台中報導〕國民黨台中市議員楊正中今天質詢，裴洛西來訪造成兩岸自1996年以來最大的國安及軍事危機，硬扯「沒有國安、有那有治安」，人心浮動下可預期台中市未來將販毒、槍擊案將層出不窮，他以此問警察局長「你準備好了嗎」，台中市警局長蔡蒼柏回應︰「現在的處境就自求多福」。

美國眾議院議長裴洛西訪台，上午拜會總統蔡英文，包括國際及全國均關注。台中市議會定期會今進行「台中市治安總體檢」專案報告，台中近一個月來接連發生數起槍擊案，昨日更發生25人械鬥、1人死安等重大治安事件，市議員接連關注台中如何拚治安。

楊正中指出，近來很多人都在傳台中治安不好，但社會動盪、人心浮動下治安哪會好，一旦治安不好就怪警察最簡單。

他話鋒一轉說，「有朋自遠方來不亦悅乎」， 他歡迎裴洛西、好朋友來台訪問，昨起全世界都在關注此事，台灣更有超過一半民眾關心兩岸會不會發生軍事武力衝突，幸好到現在沒有發生，「天佑台灣」。

楊正中說，裴洛西來訪造成台灣國安危機，更是台灣自1996年以來兩岸最大的軍事危機，「沒有國安哪來治安」，但面對如此大的國安問題，國安局長陳明通忙著發千字文為愛徒論文抄襲做辯解。

他說，台灣這幾天股市下跌，從昨天到今天中國更一連串對台灣進行貿易、農產品制裁，他想問國安局長、總統蔡英文為台灣國家安全做了什麼、讓台灣百姓安心了沒，但蔡總統只忙著做大內宣。

楊正中說，不清楚未來中國還會有何動作，但經濟不安定，造成地方民心不安定，經濟不安下一定會造成社會不安，社會不安必然造成人心浮動，治安怎會好。

他還預言，未來台中市的治安包括販毒、槍案將會層出不窮，「警察局長你準備好了沒有」，聽說警察還要去抓針對裴洛西的不當言論，「你要去抓嗎」。

蔡蒼柏回應，「報告議員，現在的處境就自求多福」；蔡蒼柏的回應當場引起議場一片嘩然。

楊正中再強調，沒有國安哪來治安，「局長自求多福啊，警察會累死」。

國民黨議員陳政顯隨後也指出，中國對台經濟制裁已一波又一波來臨，他也要緊急呼籲中央執政的蔡總統，宴請裴洛西時應該吃泡麵配石班魚，水果吃柑橘外加伴手禮台中太陽餅，才是解救經濟危機及中國經濟制裁的好方法。

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