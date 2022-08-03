釀食文化季起跑 邀各地遊客體驗台中文化藝術美食

台中市繁榮葫蘆墩促進會與味榮食品合作，3日在「台灣味噌釀造文化館」一番街舉辦釀食文化季「釀食音樂饗宴」活動。（記者歐素美攝）

2022/08/03 12:24

〔記者歐素美／台中報導〕台中市繁榮葫蘆墩促進會與味榮食品合作，今天在味榮食品「台灣味噌釀造文化館」一番街舉辦釀食文化季「釀食音樂饗宴」，邀請宜蘭青少年國樂團演出，現場並展示及提供豐原漆藝館的漆藝作品、三風食品製麵匠人工藝麵食、大人物農產運銷合作社國產豆奶、有春茶館藝術美食、味榮釀食饗宴料理包括紅麴養生饅頭、紅麴桂圓美糕及味噌茶葉蛋等美食，供參與民眾品嚐體驗。

味榮食品「台灣味噌釀造文化館」總經理許立昇表示，「釀食音樂饗宴」是釀食文化季系列活動之一，該館是文化局的藝術亮點，並結合音樂，這次特別請來宜蘭青少年國樂團表演，宣告活動起跑，另外結合在地藝術，如漆藝館，以及在地料理，如有春茶館等，邀請全台觀光客來體驗台中的文化藝術美食。

許立昇表示，釀食文化季今年首次舉辦，將為期3個月，配合台中市政府推出的安心旅遊獎勵方案，邀請全台遊客到「台灣味噌釀造文化館」來品嚐台中在地的釀造美食，這活動也是延續該公司以往一年一校對國小弱勢學童的釀食文化推廣，希望在館內也能推廣，聚焦觀光及文化。之前是深入在地的瑞穗、合作國小等做釀食文化的推廣。

台中市繁榮葫蘆墩促進會理事長、市議員陳清龍表示，這次該會與「台灣味噌釀造文化館」共舉辦釀食文化季，味榮食品是三代傳承的企業，從事生產傳統的醬菜及味噌，經第三代許立昇總經理以產業創新及地方創生的概念，轉型成觀光工廠，透過過去釀製的過程，讓民眾體驗，推動食安教育，並以文化展演的方式呈現，所以今天特別邀請宜蘭青少年國樂團，在一番街的文化場域裡演出，希望透過這樣的方式讓民眾細細品味釀食食品及文化，讓民眾對飲食有更多的感受及感觸。

「釀食音樂饗宴」，邀請宜蘭青少年國樂團演出。（記者歐素美攝）

釀食文化季「釀食音樂饗宴」，現場展示台中在地的麵食及漆藝等產品。（記者歐素美攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法