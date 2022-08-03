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    專案報告爆抄襲5年前舊稿？ 中市警：沿用策略方向對 無照抄問題

    市警局強調，沿用策略方向對，無照抄問題。（記者許國楨攝）

    市警局強調，沿用策略方向對，無照抄問題。（記者許國楨攝）

    2022/08/03 12:22

    〔記者許國楨／台中報導〕有民團針對「治安總體檢專案報告」發文，指內容似與前台中市長林佳龍2017年的相關專案內容雷同，對此市警局指出，打擊犯罪保護市民，無論市長是誰，都是警方初心，感謝民團對警政的關心，過了5年，客觀數據顯示，沿用的策略方向是對的，會繼續努力，沒有所謂照抄的問題。

    市警局指出，台中市警政工作，依照警政署專案評比「掃蕩毒品犯罪、檢肅非法槍械、強力掃蕩黑道幫派、打擊詐欺犯罪」像是必修課程一樣，不分縣市都在要求，而「科技建警、偵防並重」就是警方的專業，在歷任市長支持下，每年都在成長，科技偵查的軟硬體也持續走在前端。

    像是去年持續擴充既有「科技偵防平臺」各種系統，導入「Keylines視覺化分析系統」及「地圖分析系統」，讓辦案員警多了更好用的偵辦利器，在創新研發部分，去年首創「刑案現場搜扣證物數位管理系統」改善證物管理問題，以及「CG犯罪數位電報」情資共享平臺，今年更創新規劃「智慧AI筆錄系統」，雖專業科目不變，但內容不斷與時俱進。

    市警局表示，治安會報預算自前市長時代起就已沿用，會議經費還包含相關的報告編印、差旅、便當等費用，均依法作核銷，隨時可受檢視監察，而民調結果是施政重要參考，「感覺」的確不科學，尤其是客觀數據顯示，台中的治安狀況穩定良好。

    感謝民間團體「台中青年」關心警政議題，警力缺口、警政軟硬體更新，都是市府和警局持續推動的目標，也盼望議員能支持警局預算，讓台中治安更上一層樓。

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