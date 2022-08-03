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    治安議題中市議會藍綠交鋒！綠質疑治安敗壞 藍回嗆醜化中市

    民進黨市議員陳淑華批治安崩壞，質疑市長、警局長累了嗎？（記者蘇金鳳攝）

    民進黨市議員陳淑華批治安崩壞，質疑市長、警局長累了嗎？（記者蘇金鳳攝）

    2022/08/03 12:41

    〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市議會今天進行治安總體檢的專案報告，藍綠展開攻防，綠營批昨天又發生械鬥，台中市治安嚴重敗壞，市長盧秀燕、警察局長蔡蒼柏「你累了嗎？」，民眾活在恐懼中，強調年底要換市長；藍營則反批民進黨為了年底選舉不惜醜化台中市，槍案鬥毆全國都有，但台中市被放大，全台人口第二大，員警數比高雄低，要求不分藍綠去行政院抗議。

    警察局長蔡蒼柏表示，台中市各項治安指數都表現不錯，但有社會就有犯罪，台灣地區槍案暴力都會發生，不可能台中不會發生，但是台中市有發生就有偵破，台中市警方很努力在維護台中市的治安，也對日前勤前教育的見縫插針說道歉。

    台中市議會今天進行 「台中市治安總體專案報告」，民進黨市議員賴佳微表示，台中市昨天清水發生25人械鬥，1名少年枉死的命案，前天也發生治安事情，台中市治安崩壞，最近這些治安事件都發生在市井小民身上，讓市民感到恐懼，年底一定要換市長。

    民進黨市議員陳淑華、蕭隆澤則表示，街頭糾眾為了一些事就拿槍拿棒子，犯罪型態隨著時間已有變化，警局應針對現在治安提出重點相關的改善作為，不要美化數字，數字對市民是無感，民眾感受到台中市治安不好，連專案報告內容都跟幾年前一樣，根本就隨隨便便。

    民進黨市議員林德宇及王立任也表示，既然治安防治的數字在六都表現很好，但是為何民眾感受不到，這是市府必須去探討的問題。

    國民黨市議員朱暖英則表示，台中市的治安好不好，大家各有不同的見解，有人說很好有人說不好，這是個人的主觀印象使然。。

    朱暖英指出，從警政署客觀的統計數據來看，中市治安整體表現並不差，台中市人口數全台第二多，但警力員額卻不及台北和高雄。例如人口比台中還少的高雄，員警編制卻比台中多652人，台中市客觀警政績效並沒有比較差，說台中治安差，打擊警察士氣。實在大可不必，應該要發動藍綠議員去行政院抗議，為何台中市警力比高雄市少。

    國民黨市議員朱暖英指台中市人口第二，員警員額比高雄少，要去行政院抗議。（記者蘇金鳳攝）

    國民黨市議員朱暖英指台中市人口第二，員警員額比高雄少，要去行政院抗議。（記者蘇金鳳攝）

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