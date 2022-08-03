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    台中市定古蹟「營林所台中出張所宿泊所」修復 2024年3月底完工

    「營林所台中出張所宿泊所」動工修復，預計2024年3月底完工。（記者歐素美攝）

    「營林所台中出張所宿泊所」動工修復，預計2024年3月底完工。（記者歐素美攝）

    2022/08/03 11:55

    〔記者歐素美／台中報導〕東勢林區管理處權管「豐原區南陽路逸仙莊69.70號」兩棟建物，於2015年經台中市政府公告為市定古蹟，並於2018年4月26日重新指定名稱為「營林所台中出張所宿泊所」，行政院並核定「110-113年林業文化資源保存與整體再發展中長程計畫」，編列2800萬經費修復日前動工，預計2024年3月底完工。

    東勢林區管理處昨舉辦「營林所台中出張所宿泊所」修復再利用工程施工說明會，邀集相關單位，包含關心地方議題江啟臣委員服務處、陳清龍及張瀞分市議員、台中市文化資產處、在地社區發展協會、陽明里里民等，說明施工內容及修復方式，盼未來能整合地方文化旅遊軸線，推動地方觀光。

    東勢林管處表示，日治時期，台中出張所與土牛貯木池於1927年移置豐原現址，以提供日籍員工住宿及往來長官住宿與視察需求，遂於1927~1935年陸續興建宿舍群與招待所，該市定古蹟建物即為八仙山林場時期的官式二層日式招待所，其中，二樓地板於立面上有部分突出構造，為通氣構造，特色造型的雨庇托架、戶袋及雨戶等具特殊性與稀少性，修復時將維持日治時期傳統木構造建築物特色，極具時代背景意義。

    「營林所台中出張所宿泊所」工期為600日曆天，預計於2024年3月底完工，希冀完工後可帶動串連東勢、豐原、潭子等地區文化景觀及重現八仙山林場內涵，促進地方經濟繁榮。

    「營林所台中出張所宿泊所」動工整建，預計2024年3月完工。（東勢林管處提供）

    「營林所台中出張所宿泊所」動工整建，預計2024年3月完工。（東勢林管處提供）

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