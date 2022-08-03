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    首頁　>　臺中市

    台中治安又亮紅燈 市警局長蔡蒼柏「我敢說我相當認真」

    台中治安亮紅燈，議員謝明源批民眾有感的是慶記之都、械鬥不斷。（記者蘇孟娟攝）

    台中治安亮紅燈，議員謝明源批民眾有感的是慶記之都、械鬥不斷。（記者蘇孟娟攝）

    2022/08/03 11:36

    〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市昨又發生治安事件，有25人械鬥一人慘遭刀刺身亡，再度引發治安亮紅燈質疑，市議會今召開定期會，市府進行治安總體驗專案報告，台中市議員謝明源批「慶記之都、械鬥不斷」的印象已深入民心，市府專案報告只會一再用數據宣稱第一名，只「報喜不報憂」；市警局長蔡蒼柏雖快退休，促他快拿出辦法「不要馬馬虎虎、等時間到了卸任」；蔡蒼柏回應，「我敢說，我相當認真」，他雖然快退休了，仍全力拚治安，坦言雖不符民眾期待，會繼續用實績證明。

    謝明源對市府一再宣稱治安績效六都第一，但全是報喜不報憂，近來民眾有感的是台中「火花四射」、「慶記之都」、 「械鬥不斷」，市府一直宣稱台中是宜居城市，但民眾說的是出門怕開槍、械鬥，民眾感受跟市府宣傳的差距甚遠。

    謝明源說，治安弄不好，市政做再多都沒用，民眾只要看到槍擊案不斷、械鬥不斷，市府再做什麼都沒用，蔡局長有非常好的資歷，理應可以好好整頓治安，雖然已快退休，但市長盧秀燕對他寄予厚望，「不要馬馬虎虎，等時間到了可以下台」。

    國民黨籍市議員黃健豪則肯定台中市若發生重大治安事件，台中市警方均能快速破案，仍對治安有信心，「一有犯罪就怪警察，非常奇怪的邏輯」。

    蔡蒼柏說，他的確是快退休了，「但我敢說，我相當認真」，台中市近來發生的治安事件，均能快速破案，雖不符民眾期待，但會繼續努力。

    台中治安亮紅燈，市警局長蔡蒼柏「我敢說我相當認真」。（圖：市府提供）

    台中治安亮紅燈，市警局長蔡蒼柏「我敢說我相當認真」。（圖：市府提供）

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