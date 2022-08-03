老媽、前妻、岳母都是人頭！清潔主任詐領250萬薪水 上訴判更重

涉嫌把老媽、妻子與前妻，以及岳母當人頭的劉男，是清潔公司派駐西湖服務區的清潔主任。（記者張瑞楨翻攝自GOOGLE街景）

2022/08/03 11:20

〔記者張瑞楨／台中報導〕某清潔公司派駐於國道3號西湖服務區的劉姓清潔主任，將自己妻子、前妻、母親與岳母當人頭，拿來虛報出勤、詐領薪水共250萬餘元，苗栗地院一審依偽造文書等罪名的「接續犯」，判處徒刑1年10月，他上訴二審並堅稱沒犯罪，卻沒想到台中高分院認定他不是「接續犯」，必須一罪一罰，不但沒減輕，反而判得更重，合併判刑2年6月，可再上訴。

劉姓男子是清潔公司派駐於西湖服務區的清潔主任，卻基於詐欺取財等犯意，把謝姓妻子、傅姓母親與張姓岳母、劉姓前妻（4人涉犯詐欺等罪嫌，檢察官不起訴處分確定）之名，填入員工基本資料表，製作不實的班表與考勤卡，將4人考勤卡插入打卡鐘，向公司詐領薪水，從2016年4月至2020年3月約4年時間，詐得250萬餘元。

一直到2020年3月，該公司的老闆發現，劉男回報給公司的班表，與西湖休息站現場張貼的班表不符，報警後循線查獲此事，苗栗地院審理時，他僅坦承偽造文書部分犯行，對詐欺取財與詐欺得利等犯行，則是矢口否認，苗栗地院依上述罪名，合併判刑1年10月，犯罪所得沒收。

劉男不服上訴二審，他還是否認犯行，辯稱是老闆指示他這樣做，不料，台中高分院還是不採信辯詞，且認為賴男共觸犯行使偽造私文書（共4罪），行使偽造準私文書（共39罪），犯意各別，行為互殊，應分論併罰，苗栗地院卻認為應僅論以「接續犯」的一罪，據此撤銷改判。

台中高分院強調，劉男按月申報假的出勤表，依一般社會健全觀念，在時間差距上是分開的，在刑法評價上，各具獨立性，每次行為皆可獨立成罪，應一罪一罰，因此，行使偽造私文書罪各判徒刑7月（共4罪），行使偽造準私文書罪（39罪）各判7月、8月不等徒刑，合併執行2年6月，可上訴。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法