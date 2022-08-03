年息30％坑騙7.5億元 富士康廣告李泰龍判刑9年

富士康廣告公司遭爆非法吸金，被害人組成自救會。（資料照、記者蘇金鳳攝）。

2022/08/03 10:49

〔記者張瑞楨／台中報導〕成立於2009年，曾為全台最大的廣告電視牆媒體富士康廣告媒體集團，董事長李泰龍涉嫌用最高30％的超高年息，違法吸金7億5654萬餘元，受害人180人，2019年收購「金礦咖啡」，改名為「士達衛咖啡」後繼續經營，卻經營不善而出現資金配口，2020年11月「龐氏騙局」破滅，他同年12月曾出面道歉，但很快就失聯，台中地院依違反銀行法，判處李泰龍徒刑9年，名下的富士康廣告公司、日立光電公司、星合科技公司共判處1億1千萬元罰金，未扣案的犯罪所收合計6億3千萬餘元沒收，可上訴。

「龐氏騙局」又稱「老鼠會」，此詐欺取財犯罪，是先用獲利高的假象，吸引投資人投資，再把後面投資人的資金，拿去支付前面投資人的紅利，雪球愈滾愈大，直到取得的資金，無法支付投資人的紅利，這個雪球就因周轉不靈而破滅，此一騙局源於1919年，義大利移民龐氏（Ponzi）而得名。

判決書指出，李泰龍2009年成立富士康廣告有限公司，2011年成立日立光電有限公司，2016年收購星合科技有限公司，他擔任三公司負責人，以經營廣告託播為主，之後發展至數位電視牆、多媒體廣告機等方式，接受客戶委託播出廣告，他卻於2015年起違法吸金，以最高每年30.72％不等紅利，吸引民眾投資，共吸金7億5654萬餘元，拉攏民眾投資的「通路開發部業務員」依階級分配13％、11％、9％、7％、5％佣金。

至2019年間，李泰龍間收購「金礦咖啡」，改名為「士達衛咖啡」後繼續經營，但經營不善而出現資金缺口，2020年11月間無法支付紅利，同年11月22日，他召集公司員工開會，謊稱公司資金虧損，暫時無法正常出金（支付紅利），但12月即可損益平衡，利用不知情的員工繼續招攬投資人投資，債臺高築的他，卻在同年12月9日，自己跑到台中地檢署自首。

李泰龍的投資方案五花八門，例如「智能廣告電動車」、茶磚、蛋糕券、LED電子看板等，例如投資LED電子看板，分成數項方案，平均年息12.27％至16.83％，陳姓女害者控訴，她評估妥當才投資，2014年8月先投資100萬，每月收取租金1萬4000元，覺得信用良好，之後陸續投資1200萬，至2020年12月血本無歸。

李泰龍於台中地院審理時宣稱，2020年11月已要求員工，不要繼續招攬投資人，法官認為是卸責之詞，不足採信，另外，李泰龍是預見被害人，會採取法律行動，而先於同年12月9日自首，是「因情勢所迫而為之」，法院認為不能減刑，依銀行法第125條「加重非法經營收受存款業務銀行業務罪」，處有期徒刑9年，可上訴。

李泰龍以年息最高30％的「龐氏騙局」，吸金7.5億元，台中地院判刑9年。（記者張瑞楨翻攝）

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