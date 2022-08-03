治安專案報告遭爆抄5年前報告 民團列3缺失批盧秀燕亂花預算

民間團體「台中青年」質疑市府的治安專案報告抄5襲年前林佳龍市長時期的報告。（「台中青年」提供）

2022/08/03 09:49

〔記者歐素美／台中報導〕近期台中治安事件層出不窮，台中市議會今天安排台中市警察局進行「治安總體檢專案報告」，民間團體「台中青年」對此發文表示，這次專案報告內容似乎與前台中市長林佳龍2017年的「台中市治安改善成果犯罪指標數降為六都最低專案報告」內容雷同，要求台中市長盧秀燕、警察局長蔡蒼柏公開說明清楚。

「台中青年」指出，2022年8月及2017年10月兩本專案報告中的策進及精進作為，均為「掃蕩毒品犯罪、檢肅非法槍械、強力掃蕩黑道幫派、強打擊詐欺犯罪、科技建警、偵防並重」，其中，強力掃蕩黑道幫派的項目，更是8項工作重點都「一字不漏完全照抄」。

「台中青年」說，由市長擔任召集人的治安會報，1年共召開6次會議，警察局卻年年編列40萬元預算來召開治安會報，平均每次會議花費超過6萬元。質疑會議與會人員均為府內公務人員，包含市政府秘書長、副秘書長及一級機關首長，還有警察局相關人員，會議時間1次不超過半天，會議與會人員不超過百人，為何1次會議經費需要編列超過6萬元預算？此外，台中市政府目前更未公開治安會報相關會議紀錄，落後公開會議紀錄的行政院治安會報、台北市政府治安會報。

「台中青年」更指出，市政府警察局每年編列45萬元進行「台中市整體治安及警察服務品質滿意度民意調查採購案」，一個城市治安好壞的判斷用民調詢問民眾的「感覺」，相當不科學，且民調結果不公開，更顯荒謬。

「台中青年」強調，預算資源不應浪費在無意義的項目上，目前台中市警力不足的缺口、警政人員硬體設備的更新問題，都更需要預算的支持，呼籲盧秀燕市長應積極面對治安問題、重新合理分配預算資源，才能真正改善台中治安，讓人民安居樂業。

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