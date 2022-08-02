蔡其昌競選團隊公布 賴清德榮譽主委、蘇嘉全擔任主委

民進黨台中市長參選人蔡其昌（中），今公佈競選團隊名單，將由賴清德副總統（左）擔任榮譽主任委員，立法院前院長蘇嘉全（右）擔任主任委員。（資料照）

2022/08/02 21:23

〔記者蘇金鳳／台中報導〕民進黨台中市長參選人蔡其昌，今發布新聞稿公佈競選團隊名單，將由賴清德副總統擔任榮譽主任委員，立法院前院長蘇嘉全擔任主任委員，民進黨立委何欣純、張廖萬堅擔任總幹事，主掌縣區與市區。

此外，立法委員黃國書、莊競程、林靜儀及前立法委員洪慈庸擔任戰區總督導，宣示台中隊大團結；另外，前立法委員陳柏惟，擔任青年總會長，帶領新世代同行。主任委員蘇嘉全與市長參選人蔡其昌等人近期將會與大家見面。

蔡其昌指出，台中在市長盧秀燕主政下，競爭力在流失，市政在退步，沒有願景、沒有想像。台中重大建設的進程停滯延宕，市民的光榮感正在瓦解，空氣不見改善、治安的惡劣、四年的消沈，烙印在台中市民的心理的感受，就是看不見建設、缺乏光榮感。

蔡其昌表表示，台中不能再等待，需要急起直追，追趕過去被延宕的四年，我們說到做到，加速執行是行動派的理念，也是我與市民們的承諾，因此組建最強台中隊，要靠行動力贏回台中，團結齊心一定贏。

蔡其昌特別感謝副總統賴清德願意擔任榮譽主任委員，過去賴清德擔任台南市長屢獲五星評鑑，相信這樣的品質保證，未來也會在台中實現。

蔡其昌也感謝前立法院長長蘇嘉全擔任主任委員，他表示在２010年的中市市長選戰中，以不到六個月的時間，旋風式獲得市民力挺，奠定了贏回台中的基礎。

蔡其昌並邀請張廖萬堅、何欣純擔任總幹事，分別鎮守市區與縣區。立委黃國書、莊競程、林靜儀及前立委洪慈庸擔任戰區總督導，負責各選區的選務。另外，陳柏惟擔任青年總會長，帶領新世代同行。民進黨會團結贏回台中，以行動感動市民。

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