為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　臺中市

    奶粉送空屋有詭！夫妻檔中國暗網買台人個資 盜刷牟利逾百萬

    警方將盜刷集團共五人移送法辦。（警方提供）

    警方將盜刷集團共五人移送法辦。（警方提供）

    2022/08/02 20:29

    〔記者許國楨／台中報導〕台中市一個盜刷集團自中國暗網購得大量台灣人信用卡個資，製成偽卡後大肆盜刷奶粉後打折販售，因事情曝光有共犯被抓，改自電商平台盜刷食品、保健品、餐券等商品，再於購物網站以4折價格銷贓，不法牟利超過百萬，刑事局中打最近收網破獲這個不法集團逮捕5人，訊後依詐欺、組織犯罪等罪嫌送辦。

    台中市北區一間閒置店面騎樓，今年2月間接連出現外送員將奶粉送到此處，再由不明人士取走的詭異現象，除引起居民好奇更引起多位外送員起疑，經查發現，竟是不法分子盜刷信用卡購買奶粉並要求送往該處指定地點，警方當時獲報當場逮捕一名取貨男子，並循線追查幕後犯罪集團。

    期間刑事局中打第五隊獲報，以29歲卓姓男子為首的盜刷集團，看準防疫期間，民眾減少外出，均以網路購物居多的「商機」，由卓男在今年初開始，利用泰達幣向中國暗網等非法管道，大量購買台灣人信用卡卡號、安全碼及持卡人資料製成偽卡，先盜刷當時價格飆漲奶粉，再藉由上述將奶粉送到「空屋騎樓」的犯案模式取得後打折販售牟利。

    但因事跡曝光且有共犯被抓，改在各大購物網站等電商平台盜刷食品、保健品、餐券、電子票券等商品，再由張姓妻子（28歲）、黃姓男子（33歲）及其徐姓妻子（35歲）等人，在蝦皮與Telegram等網路平台，以4折價格銷贓，或請送貨人員直接宅配到府，民眾誤以為搶到低價商品，殊不知是收到贓物。

    經查，卓等人盜刷筆數超過170多筆，金額超過百萬元，案經中打五隊報請台中地檢署檢察官何采蓉指揮，與台中市清水分局、市刑大偵七隊共組專案小組，今年6月21日前往龍井、梧棲等地搜索，查扣被害人信用卡資料、記錄信用卡資料筆記本、信用卡燒錄器、磁條空白信用卡、詐欺所得贓物、手機、主機、安非他命與吸食器等贓證物。

    警方除逮捕這兩對夫妻檔外，同時也逮捕擔任領貨車手兼人頭帳戶的林姓男子（26歲）等共5人，訊後依詐欺、組織犯罪等罪嫌移送台中地檢署偵辦，檢方複訊後命卓等5名涉案人，分依3萬元至8萬元交保候傳。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

    警方查扣信用卡燒錄器、磁條空白信用卡等證物。（警方提供）

    警方查扣信用卡燒錄器、磁條空白信用卡等證物。（警方提供）

    卓嫌等人盜刷的贓物。（警方提供）

    卓嫌等人盜刷的贓物。（警方提供）

    卓嫌等人盜刷的贓物。（警方提供）

    卓嫌等人盜刷的贓物。（警方提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    車站看到有人借手機要小心！ 他偷拔SIM卡盜刷上萬遊戲點數
    2022/06/19 13:02

    車站看到有人借手機要小心！ 他偷拔SIM卡盜刷上萬遊戲點數
    闖空門偷到手機賣500不夠用 犯菸癮盜刷罪加一條
    2022/06/17 10:07

    闖空門偷到手機賣500不夠用 犯菸癮盜刷罪加一條

    女星體重達人生巔峰 險丟主持棒
    詐團佯裝小編騙個資 網購芒果...信用卡遭盜刷
    2022/06/11 16:25

    詐團佯裝小編騙個資 網購芒果...信用卡遭盜刷
    ETC通行費沒繳？ 點簡訊連結繳費 遭盜刷2千美元
    2022/06/06 05:30

    ETC通行費沒繳？ 點簡訊連結繳費 遭盜刷2千美元

    國泰青年節3X3籃球賽 提供學子築夢舞台
    1男分單叫3、40罐不同牌奶粉 外送員傻眼 網質疑是盜刷
    2021/11/30 11:32

    1男分單叫3、40罐不同牌奶粉 外送員傻眼 網質疑是盜刷
    臺中市今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播