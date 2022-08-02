奶粉送空屋有詭！夫妻檔中國暗網買台人個資 盜刷牟利逾百萬

警方將盜刷集團共五人移送法辦。（警方提供）

2022/08/02 20:29

〔記者許國楨／台中報導〕台中市一個盜刷集團自中國暗網購得大量台灣人信用卡個資，製成偽卡後大肆盜刷奶粉後打折販售，因事情曝光有共犯被抓，改自電商平台盜刷食品、保健品、餐券等商品，再於購物網站以4折價格銷贓，不法牟利超過百萬，刑事局中打最近收網破獲這個不法集團逮捕5人，訊後依詐欺、組織犯罪等罪嫌送辦。

台中市北區一間閒置店面騎樓，今年2月間接連出現外送員將奶粉送到此處，再由不明人士取走的詭異現象，除引起居民好奇更引起多位外送員起疑，經查發現，竟是不法分子盜刷信用卡購買奶粉並要求送往該處指定地點，警方當時獲報當場逮捕一名取貨男子，並循線追查幕後犯罪集團。

期間刑事局中打第五隊獲報，以29歲卓姓男子為首的盜刷集團，看準防疫期間，民眾減少外出，均以網路購物居多的「商機」，由卓男在今年初開始，利用泰達幣向中國暗網等非法管道，大量購買台灣人信用卡卡號、安全碼及持卡人資料製成偽卡，先盜刷當時價格飆漲奶粉，再藉由上述將奶粉送到「空屋騎樓」的犯案模式取得後打折販售牟利。

但因事跡曝光且有共犯被抓，改在各大購物網站等電商平台盜刷食品、保健品、餐券、電子票券等商品，再由張姓妻子（28歲）、黃姓男子（33歲）及其徐姓妻子（35歲）等人，在蝦皮與Telegram等網路平台，以4折價格銷贓，或請送貨人員直接宅配到府，民眾誤以為搶到低價商品，殊不知是收到贓物。

經查，卓等人盜刷筆數超過170多筆，金額超過百萬元，案經中打五隊報請台中地檢署檢察官何采蓉指揮，與台中市清水分局、市刑大偵七隊共組專案小組，今年6月21日前往龍井、梧棲等地搜索，查扣被害人信用卡資料、記錄信用卡資料筆記本、信用卡燒錄器、磁條空白信用卡、詐欺所得贓物、手機、主機、安非他命與吸食器等贓證物。

警方除逮捕這兩對夫妻檔外，同時也逮捕擔任領貨車手兼人頭帳戶的林姓男子（26歲）等共5人，訊後依詐欺、組織犯罪等罪嫌移送台中地檢署偵辦，檢方複訊後命卓等5名涉案人，分依3萬元至8萬元交保候傳。

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警方查扣信用卡燒錄器、磁條空白信用卡等證物。（警方提供）

卓嫌等人盜刷的贓物。（警方提供）

卓嫌等人盜刷的贓物。（警方提供）

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