17歲少年送命！台中清水大亂鬥 起因竟是不滿前老闆講壞話

兩派人馬群聚清水，越聚越多人。（記者張軒哲翻攝）

2022/08/02 20:28

〔記者張軒哲／台中報導〕台中市清水區耿姓離職工人不滿包商謝姓老闆四處放話批評，雙方談判不成，今（2）日凌晨各自撂人助陣開打，現場一度聚集25人，約有5人互毆，18歲歲陳姓男子幫謝姓老闆助陣，一刀刺死前同事17歲凌姓少年。清水警方調查，起因竟是因「講壞話」，謝姓老闆都在旁觀戰，並未出手，原本單純的勞資紛爭，卻導致一條年輕生命殞落，謝男也始料未及。

警方調查，27歲謝姓包商在沙鹿地區擔任鷹架包商，他僱用數名年輕工人在工地施工。由於耿男不滿之前工作與謝姓老闆相處不睦，自動離職後老闆還四處放話說他工作懶散，與耿男約在清水西寧路一間飲料店前談判，一開始只有謝男一人跟耿男、凌男等約5人談判，雙方也沒帶刀械，後來一言不合，各自打電話找親友到場助陣，謝男則請員工陳嫌等四人從沙鹿宿舍到場力挺，耿男的親友團約有十多人從神岡、大雅到場，雙方後來越吵越僵，約有5人各自車內拿出刀械棒棍大打出手，現場幾名女子尖叫聲四起，凌姓少年在亂鬥之中遭陳男刺中胸口，因傷及肺部，當場倒地，同伴趕緊自行送至綜合醫院及送，但到院前已死亡，回天乏術。殺人的陳男因手指傷勢嚴重，也被同事送至童綜合醫院縫合。耿男左腋下遭陳男刺傷，但傷勢不嚴重。

殺人的陳嫌坦承有持刀刺向凌男，他第一時間將折疊刀藏在醫院，警方到院回凶器，依傷害致死罪嫌送辦，其他人分別依聚眾鬥毆、違反社會秩序罪嫌送辦。

清水警方出動快打警力到場逮捕鬥毆民眾。（記者張軒哲翻攝）

清水警方將亂鬥民眾移送偵辦。（記者張軒哲攝）

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