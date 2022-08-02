裴洛西訪台》民進黨中市議會黨團訂百杯珍奶迎賓

傳出裴洛西要到今晚要到台灣，民進黨中市議會黨團要送一百杯珍奶給訪問團。（記者蘇金鳳攝）

2022/08/02 20:14

〔記者蘇金鳳／台中報導〕本報獨家報導美國眾議院議長裴洛西將於今晚抵台訪問，台中市議會民進黨黨團將要透過立法委員莊競程聯繫相關單位，要下訂100杯珍珠奶茶轉送美國訪問團，與美方代表分享台中名產。黨團26位議員一致盛讚台灣與美國的友誼，如同這杯珍奶一樣，芳醇甜蜜且值得慢慢咀嚼回味。

民進黨台中市議會總召江肇國表示，民進黨市長參選人、立法院副院長蔡其昌很歡迎也很希望可以邀請裴洛西議長來台中參訪並且品嚐地方小吃，但恐怕因為美方行程緊湊無法成行，所以議會黨團特地準備了台中知名的珍珠奶茶與美國代表團分享。

江肇國說，近日珍珠奶茶才在Uber Eats舉辦的票選中當選台灣美食之光，也首度登上紐約時代廣場看板。身為珍珠奶茶起源地的台中，我們很榮幸能夠登上國際，也跟開心能和台灣最佳的國際友人們一同分享台中的好滋味。

江肇國也強調，裴洛西議長長期關注民主及人權議題，與台灣社會價值信念相同，是我們長期的友人。而台美關係在這幾年急速加溫，交流更為頻繁，今裴洛西議長若訪台，將是2018年美國國會通過台灣旅行法後，訪台最高層級官員，足證台美關係的密切與親善。兩國友誼就如同台中的珍珠奶茶一樣濃厚、芳醇、甜蜜，且值得慢慢咀嚼回味。

民進黨立委莊競程表示，期待美國眾議院議長裴洛西前來台灣訪問，為表達歡迎，非常樂意推薦世界知名的台中珍奶飲料，展現友好關係，增進國民外交。感謝裴洛西支持台灣、認同台灣自由、民主、人權價值，期盼未來繼續深化，讓我們在對抗中國併吞之路，得到更多助力，更為堅強。

未來，民進黨台中市議會黨團與立委們將持續張開雙手，歡迎來自世界各地的國際友人與台灣友好交往，也期待更多國際好朋友能來台中參訪觀光，體驗台中的文化及美食與民眾的熱情。

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