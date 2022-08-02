台中再傳虐童！幼兒園長強餵吃飯 2歲女童嘔吐被硬拖沖洗

廖姓女童疑似遭幼兒園園長虐待，媽媽（中）很自責沒有早點讓女兒轉學。（記者蘇金鳳攝）

2022/08/02 18:55

首次上稿 17:38

更新時間 18:55

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市再傳幼兒園虐童！市議員張耀中今天（2日）陪同廖姓2歲女童及父母召開記者會，指女兒就讀南屯區一所幼兒園的幼幼班，被園長強迫餵食而嘔吐，還被強拉至廁所沖洗；女童母親說，還有一名男童被打腳底板，她今天站出來就要是讓社會大眾知道此幼兒園的行徑，避免再有幼童受害；張耀中痛批，台中市一再發生虐童，根本是「虐童之都」，要求市府要正視問題。

台中市教育局表示，今（2）日下午接獲民眾檢舉影片後，即主動火速派員到園釐清，先勒令疑似施暴者停職接受調查，教育局也會針對該園是否有其他加害者、受害者主動釐清；教育局並重申，絕對無法容忍任何對幼生身心不當影響之行為，針對任何幼兒園裡的不當行為，都會採取最嚴厲的標準來看待，目前先予以疑似施暴者停職處分，接受詳細調查。

教育局表示，依據幼兒教育及照顧法與相關規定，教保服務人員不得基於處罰之目的，親自、命令幼兒自己或第三者對幼兒身體施加強制力，違反者，最重將通報為不適任人員永不錄用；幼兒園則依幼兒教育及照顧法第51條規定，情節重大者，得裁處幼兒園減招、停招、停辦或廢止設立許可之處分。

廖姓女童的媽媽說，女兒今年4月才到這家幼兒園，但才過一個月，卻一直說不想上學，她覺得很奇怪，女兒即使玩玩具也會突然回頭說「我不要去上課」。

廖姓女童的媽媽表示，園方也常常在聯絡簿上寫說女童吃飯會吐，提醒家長要準備換洗衣服，她覺得奇怪，因為女兒在家吃飯雖慢，但不會有嘔吐的現象，小朋友身上並無傷痕，只是有一次下巴有受傷，問園方也只說是小朋友玩的時候受傷。

她覺得奇怪，有問小朋友有沒有被老師打，女童都只說不想上課，本來念這所幼兒園也只是暫時的，後來看到小朋友無法適應，決定只念到７月底。

但女童媽媽說，今天接獲一通可能是助教的電話，並傳影片給她，指小朋友在幼兒園受虐，當她看到影片中女兒被強迫餵食，被餵吐後還被園長非常粗暴地抓到廁所沖水，影片中聽到園長怒罵聲及女兒大哭，她看了非常痛心。

此外，影片中還看到另一名男童被打腳板，女童媽媽自責說，當初覺得不對勁就應該早讓小孩轉學。

女童媽媽說，園長今天也打電話來道歉，她在電話中向園長說，若園方不會管，她會把小朋友帶回家，應該要馬上跟家長說，而不是虐童。

張耀中表示，因為影片中還有其他幼童被打，要求教育局要徹查，了解是否有其他學童受害。

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廖姓女童的父母（左一、左二）在台中市議員張耀中（右）陪同下開記者會，指控女兒遭幼兒園的園長虐待。（記者蘇金鳳攝）

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