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    古意男險被假小舅子騙錢 妻意外曝弟有借沒還

    詐團透過微信假冒小舅子與男子聯繫。（警方提供）

    詐團透過微信假冒小舅子與男子聯繫。（警方提供）

    2022/08/02 18:16

    〔記者許國楨／台中報導〕台中市一名男子接獲假冒小舅子要借錢周轉電話，不疑有他直衝銀行就要匯款，行員直覺有異通報警方到場，發現對方說不出親友全名有詐，除阻止匯款也應詳加查證，男子立即打電話向妻子確認，未料妻子也說不要匯款，因為其弟弟借錢都沒還，情節雖令人莞爾，但總算及時阻詐。

    據了解，該名年約50出頭的男子，昨到台灣大道上某銀行要臨櫃匯款3萬元人民幣到指定帳戶，行員基於防詐關懷詢問時，男子表示，前幾天小舅子突然透過通訊軟體加他微信，當天稍早突然來電說，在中國工作不順積欠債務急需資金周轉，希望姊夫借他3萬元人民幣救急，還央求不要跟姊姊說。

    由於帳戶受款人也非男子口中的小舅子名字，行員這下直覺有詭，研判男子遇詐通報警方到場協助，第六分局何安派出所員警劉泰頡、吳孟霖趕抵後得知原委，隨即向男子說，自稱是小舅子的對方無法說出親友全名，且前幾天才透過微信與男子聯繫，相當可疑應詳加查證。

    員警進一步解釋，詐團隨機致電要民眾依照聲音及語氣，猜測是哪位親友，等被害人指出親友稱呼再順勢攀談，拉近關係後再著手詐騙，這是典型「猜猜我是誰」行騙手法，男子聽聞後雖恍然大悟，也立即向妻子電話確認，未料其妻也表示不要匯款給她弟弟，因為借錢都沒還，現在都不想理他了啦。

    男子聽完不禁莞爾一笑，但也感謝員警與行員的熱心協助，避免上了詐騙集團的當。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    員警與行員合力阻詐。（警方提供）

    員警與行員合力阻詐。（警方提供）

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