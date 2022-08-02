中市議會今藍綠攻防再起 這次交鋒盧秀燕政見績效

中市議會今藍綠交鋒盧秀燕政見績效，綠營議員賴佳微批評重大建設執行率低。（賴佳微提供）

2022/08/02 17:58

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市政府今在議會進行「市長2018年各項選舉政見推動進度、成效及促參招商成果各項投資」專案報告，藍綠再度為盧秀燕政見績效，綠營批盧市府只會開工，但重大建設執行率低，政見跳票；藍營則大力肯定盧秀燕施政績效有目共睹。

針對市府專案報告，民進黨議員賴佳微率先點出，盧市府重大建設預算總執行率相較去年下降11%，台中諸多重大建設大停滯或工程延宕，以去年2021年為例，109件重大建設中有87件執行率未達80%，市府重大建設弄不好、治安也管不好，就是盧秀燕施政的重大敗筆，台中需要行動派市長，以免城市競爭力被削弱。

謝明源也直指，盧秀燕最愛稱她「開不了工的要開工、完不了工的要完工」，但實質檢視她的選舉政見達成率還有待加強，「不是只要開個工、沾個邊」，讓人誤以為達成，但如巨蛋、台灣智慧塔、會展中心等，政見達成率根本不高。

藍營議員則多表肯定，吳瓊華指出，盧秀燕政見包括恢復老人健保及改善空污等政見均達標，黃馨慧也肯定，歷經三屆市長，筏子溪「水環境」營造已有初步輪廓等；陳文政表示，盧秀燕極重視學童的教學環境，明年度的「教育建設及設備預算」編列更高達28億，感謝市府為孩子們所做的努力。

但民進黨議員黃守達則質疑市府宣稱台中市上半年PM2.5濃度首次低於國家標準15微克，更是中南部地區第一個符合空品標準的縣市，但同位於中部的彰化與南投PM2.5平均濃度差異都與台中相近，較去年同期約減少了6微克左右，六都也同樣都較去年同期有一定幅度的減少，台中空品改善根本拜今年初雨量豐沛，氣象條件利於微粒洗除及擴散所賜，根本不是「藍天白雲」政策功效，卻被盧市府拿來誇口「市長換人、空氣換新」，籲「不要收割老天爺的功勞」。

陳淑華也指出，市府最愛誇口台中購物節績效，但去年有1/3的消費金額來自購物、購車或逛百貨公司，基層、平民經濟受惠有限，台中購物節淪「台中購屋節」。

台中市政府則再次強調，市長盧秀燕2018年競選時以「陽光、空氣、水」為城市發展願景，並提出多項施政發展策略，截至今年6月底止，總實現率達94.5%，市府積極落實對市民的承諾，確實執行各項政策，從看得見的建設到人民有感的社福資源均逐一完善，用實際作為全面打造幸福台中，會持續努力讓台中破繭而出，迎向大建設大發展時期。

中市議會藍綠攻防盧秀燕政見績效，藍營議員肯定盧秀燕多項政見達標。（吳瓊華提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法