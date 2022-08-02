議會檢視盧秀燕政見 議員批台中購物節淪「購屋節」

疫後拚經濟，議員陳淑華批台中購物節淪「台中購屋節」。（陳淑華提供）

2022/08/02 17:13

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中政府今在議會進行「市長2018年各項選舉政見推動進度、成效及促參招商成果各項投資」專案報告，市議員陳淑華指出，盧市府最愛誇口的台中購物節去年買房產、車輛等大筆消費金額佔活動總金額數1/3，更有10區費金額不到1%，台中購物節淪「台中購屋節」，刺激基層經濟、平民經濟效益有限。

陳淑華指出，市府進行市長政見專案報告，但中央在中部設置風力發電場域，也帶動台中市的綠能、風電相關投資，帶動產業升級，中央對台中帶來極大助益，竟變成盧秀燕的招商政績。

此外，專案報告再提台中購物節， 近來市府也大打台中購物節「秀、秀、秀」廣告，結果只令人感受到只是在「秀money」、「秀現金燕」，人民無感。

陳淑華指出，尤其台中購物節去年出現大筆金額的房產、車輛、百貨量販等消發票，光買屋、買車、逛百貨的消費金額就佔了活動期間全市消費金額的1/3；另台中市有10個行政區在活動刺激下，消費金額竟不到1％，也等於全市有1/3的行政區未見受惠活動刺激消費，令人懷疑台中購物節淪「台中購屋節」，基層經濟及平民經濟究竟受益多少令人存疑。

陳淑華說，近期一中、逢甲夜市、市場等攤商均嘆人潮回不來，小店家非常難熬，她籲市府應該要做消費型餐飲小吃券，鼓勵市民至餐飲小吃店消費，刺激消費才能幫助到受疫情影響的攤商，要能創造乘數效果，要讓基層經濟、小民經濟有感。

台中市府則強調，2019年起舉辦首屆台中購物節，活動期間短短40天內創下超過25億元消費金額，金額全國第一；2020年導入電商模式，登錄金額高達90億元；去年年即使疫情嚴峻，市府搭配中央五倍振興券大力推動，消費總金額更是突破291億元，致力提昇經濟效益有目共睹。

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