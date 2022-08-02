因疫停辦2年 陽光棒球夏令營揭幕、蔡其昌開球

中華職棒會長、立院副院長蔡其昌為陽光棒球夏令營開球。（記者林旻臻攝）

2022/08/02 15:44

〔記者林旻臻／台中報導〕受疫情影響停辦2年的陽光棒球夏令營，今日（2日）在台中市萬壽棒球場舉辦開幕式，中華職棒會長、立院副院長蔡其昌出席開球，前職棒球星鄭達鴻、張正偉也擔任神秘嘉賓到場支持，期許小朋友營隊期間開心打球，留下美好回憶。

本次活動台中市陽光城市發展協會理事長李文烈、市議員林祈烽、黃守達、張耀中、何文海、林德宇、江肇國、運動局長李昱叡及中山國中校長翁麗鳳均到場參與。

蔡其昌表示，感謝張廖萬堅立委每年舉辦陽光夏令營，除了中間2年因為防疫考量停辦，陽光夏令營是相當熱門的活動，報名人數一直都很踴躍，期許孩子們在這4天玩得開心，將來若想成為職棒選手，就要從現在起好好讀書、練習球技，也祝福中山國中球員8月14日將遠赴美國參加世界少棒聯盟（LLB）青少棒世界錦標賽，能順利奪冠。

張廖萬堅表示，活動過去因疫情中斷2年，今年終於順利再度舉辦，但因為疫情名額減半，以往報名人數約120到140位，今年不到80位，提醒小朋友在營隊期間要做好防疫，讓爸爸媽媽放心。感謝中山國中校長翁麗鳳、中山國中青少棒教練藍文權，也謝謝8月可能拿到世界冠軍的中山國中球員們擔任助教陪伴小朋友。

第15屆陽光棒球夏令營今日在台中萬壽棒球場開幕。（記者林旻臻攝）

立委張廖萬堅提醒小朋友在營隊期間要做好防疫，讓爸爸媽媽放心。（記者林旻臻攝）

中華職棒會長、立院副院長蔡其昌鼓勵小朋友將來若想成為職棒選手，就從現在起好好讀書、練習球技。（記者林旻臻攝）

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