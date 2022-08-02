為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　臺中市

    因疫停辦2年 陽光棒球夏令營揭幕、蔡其昌開球

    中華職棒會長、立院副院長蔡其昌為陽光棒球夏令營開球。（記者林旻臻攝）

    中華職棒會長、立院副院長蔡其昌為陽光棒球夏令營開球。（記者林旻臻攝）

    2022/08/02 15:44

    〔記者林旻臻／台中報導〕受疫情影響停辦2年的陽光棒球夏令營，今日（2日）在台中市萬壽棒球場舉辦開幕式，中華職棒會長、立院副院長蔡其昌出席開球，前職棒球星鄭達鴻、張正偉也擔任神秘嘉賓到場支持，期許小朋友營隊期間開心打球，留下美好回憶。

    本次活動台中市陽光城市發展協會理事長李文烈、市議員林祈烽、黃守達、張耀中、何文海、林德宇、江肇國、運動局長李昱叡及中山國中校長翁麗鳳均到場參與。

    蔡其昌表示，感謝張廖萬堅立委每年舉辦陽光夏令營，除了中間2年因為防疫考量停辦，陽光夏令營是相當熱門的活動，報名人數一直都很踴躍，期許孩子們在這4天玩得開心，將來若想成為職棒選手，就要從現在起好好讀書、練習球技，也祝福中山國中球員8月14日將遠赴美國參加世界少棒聯盟（LLB）青少棒世界錦標賽，能順利奪冠。

    張廖萬堅表示，活動過去因疫情中斷2年，今年終於順利再度舉辦，但因為疫情名額減半，以往報名人數約120到140位，今年不到80位，提醒小朋友在營隊期間要做好防疫，讓爸爸媽媽放心。感謝中山國中校長翁麗鳳、中山國中青少棒教練藍文權，也謝謝8月可能拿到世界冠軍的中山國中球員們擔任助教陪伴小朋友。

    第15屆陽光棒球夏令營今日在台中萬壽棒球場開幕。（記者林旻臻攝）

    第15屆陽光棒球夏令營今日在台中萬壽棒球場開幕。（記者林旻臻攝）

    立委張廖萬堅提醒小朋友在營隊期間要做好防疫，讓爸爸媽媽放心。（記者林旻臻攝）

    立委張廖萬堅提醒小朋友在營隊期間要做好防疫，讓爸爸媽媽放心。（記者林旻臻攝）

    中華職棒會長、立院副院長蔡其昌鼓勵小朋友將來若想成為職棒選手，就從現在起好好讀書、練習球技。（記者林旻臻攝）

    中華職棒會長、立院副院長蔡其昌鼓勵小朋友將來若想成為職棒選手，就從現在起好好讀書、練習球技。（記者林旻臻攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    雲縣暑假棒球育樂營開鑼 500學童享受野球樂趣
    2019/08/06 11:54

    雲縣暑假棒球育樂營開鑼 500學童享受野球樂趣
    深信棒球營 有請陳致遠等前職棒球員指導
    2018/01/04 16:45

    深信棒球營 有請陳致遠等前職棒球員指導

    客語能力中級暨中高級及高級認證
    日教練不教基本 柳田透露長打秘訣
    2017/12/21 06:00

    日教練不教基本 柳田透露長打秘訣
    胖胖魚棒球夏令營開訓 陳其邁勉「永不放棄」
    2017/08/05 16:06

    胖胖魚棒球夏令營開訓 陳其邁勉「永不放棄」

    廖科溢喜迎大解封！將戴「它」冒險韓國
    臺中市今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播