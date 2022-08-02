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    不爽女深夜洗澡唱歌！男鄰居抗議竟強吻 下跪求饒成有罪證據

    妙齡女小芳深夜洗澡唱歌衍生的強制猥褻案，一審判決呂男無罪，二審卻改判呂男6月徒刑。（示意圖）

    妙齡女小芳深夜洗澡唱歌衍生的強制猥褻案，一審判決呂男無罪，二審卻改判呂男6月徒刑。（示意圖）

    2022/08/02 16:47

    〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市妙齡女子小芳（化名），去年深夜在住處邊洗澡邊唱歌，鄰居呂姓男子認為太吵，跑去敲浴室的門，怒罵三字經，與已經穿上衣服的小芳起爭執，小芳卻指控呂男，將她壓制牆邊，嘴巴說著「讓我親一下」，企圖強吻她，台中地院卻認為，沒有證據可證明呂男有上述行為，判決無罪，不過，同樣的證據，台中高分院卻認為，呂男案發後下跪等行為，有諸多違常之處，改依強制猥褻罪判刑6月，可易科罰金與上訴。

    判決書指出，小芳指控說，去年3月15日深夜10時許，她剛洗完澡，正在穿衣服時，突然電燈開關被關閉，電燈熄滅30秒又開啟，她繼續穿衣服，沒想到呂姓男子用不詳的手法，打開浴室的門，闖入浴室內，抓住她的雙手，將她壓制於牆邊，說著「讓我親一下」等語，企圖強吻她，她不斷抵抗，呂男沒有得逞。

    呂男卻說，小芳一邊洗澡一邊唱歌，歌聲吵到他，他氣得敲浴室的門，在浴室外罵三字經，還一度把浴室電燈關掉，之後，小芳自己走出浴室，雙方爭執時，他用手抓住小芳的手臂，但他沒有闖入浴室，更沒有將小芳壓制牆邊企圖強吻等言行。

    台中地院法官認為，小芳承認一邊洗澡一邊唱歌，且洗完澡穿衣服時，浴室燈光短暫熄滅，這些都與呂男說法相符，但是否強吻等後半段情節，雙方各說各話，至於小芳的指控，並沒有證據可佐證，呂男是否有說著「讓我親一下」與強吻行為，大有疑問，據此判決無罪。

    檢方上訴二審，台中高分院有異於一審的見解，二審認為，小芳事發後，向母親哭訴過程，一度哭泣、害怕、顫抖，顯示被強制猥褻的說法並非虛妄，另外，呂男對小芳本有愛慕之情，常傳簡訊給小芳，並稱呼小芳為「女神」，包括「好想抱妳一下」、「女神午安」、「有點想妳」、「女神，我又想你了」等曖昧用語。

    二審認為，呂男事發後曾一度下跪，呂男雖辯稱，原因是「我跪在地上只是叫她（小芳）不要再打我了」，但呂男是四肢健全的成年男子，體型及氣力應遠勝於尋常女子，何必跪地求饒？呂男如無理虧之處，又何必一再要求小芳，切勿向舅舅與他人提及此事，顯示呂男確實有強制猥褻之舉，據此撤銷無罪判決，改判徒刑6月，可易科罰金與上訴。

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