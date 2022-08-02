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    改善筏子溪景觀 綠營議員稱蔡其昌又爭取近8千萬、批盧秀燕緩慢

    筏子溪的景觀改善，民進黨市議員林祈烽批市府都未有作為，蔡其昌爭取8千萬，要求市府要加把勁。（記者蘇金鳳攝）

    筏子溪的景觀改善，民進黨市議員林祈烽批市府都未有作為，蔡其昌爭取8千萬，要求市府要加把勁。（記者蘇金鳳攝）

    2022/08/02 14:22

    〔記者蘇金鳳／台中報導〕對台中市而言，筏子溪是母親之河，民進黨市議員林祈烽今天在市議會指出，民進黨市長參選人、立法院副院長蔡其昌及立委張廖萬堅為了筏子溪的景觀改善，極力向中央爭取補助，蔡其昌最近又爭取了近8000萬元要將筏子溪打造成水岸綠廊，但是盧秀燕呢？在過去4年的規劃和建設太過緩慢，尤其在台灣大道以北的上游河段，幾乎停滯，市長媽媽不是應該對母親之河多盡點力嗎。

    水利局長范世億說，筏子溪是中央管河川，市府是站在認養的角度在管理，他曾擔任過三河局局長，完全了解筏子溪這一段的問題，至於景觀要著墨多少其實很困難，NGO團體認為筏子溪最好都不要去動它，蔡其昌現在爭取的都是土地徵收的部份，這部份三河局也還沒完成，整個符子溪周圍如果都要弄得很漂亮，要跨局處的整合，還要再跟三河局協調。

    水利局並表示，市府已成立「筏子溪周邊環境整頓推動小組」，積極爭取中央經費，2019年起投入近1億1500萬元（含地方配合款與前瞻計畫），除結合大型活動宣傳、點亮「TAICHUNG」迎賓河段，河川整治也從水環境走向水文化，市府與台中魚市場公私合作，利用既有建築物設立「筏子溪水文化暨環境教育館」，經費約4400萬元，於去年10月啟用，已舉辦多場親水生態體驗營。

    中市議會今天進行「筏子溪沿岸景觀綠廊整治規劃」專案報告，民進黨市議員林祈烽表示，市長盧秀燕號稱是媽媽市長，理應對母親之河投入更多的規劃和建設，但現實情況卻不是如此。

    林祈烽指出，筏子溪雖然是中央管理的河川，但市府在整治和規劃的功能定位上，要扮演更積極的角色，對於經費預算有問題，蔡其昌及張廖萬堅協助爭取，蔡其昌最近就爭取了近8000萬元要將筏子溪打造成水岸綠廊，絕沒有中央卡盧秀燕的問題，大家都齊心希望台中市的河川能有更美麗的景觀。

    林祈烽表示，市民要的不只是一個「TAICHUNG」意象，而是要一個可以親水遊憩、又有景觀生態水岸綠廊，市府計畫要從魚市場到TAICHUNG意象文字地標之間的河段營造成綠廊景觀，總工程經費要花4100萬元，但台灣大道以北的筏子溪段、西屯區和大雅區這邊的計畫是什麼？市府有規劃嗎？

    林祈烽強調，水利局在筏子溪下游有設槌球場、水文化暨環境教育館、堤岸步道也延伸到烏日區，這些都很好，希望水利局加緊努力規劃上游河段。

    水利局表示，市府已成立「筏子溪周邊環境整頓推動小組」，積極爭取中央經費。（市府提供）

    水利局表示，市府已成立「筏子溪周邊環境整頓推動小組」，積極爭取中央經費。（市府提供）

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