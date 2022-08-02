最高領1萬！台中檢舉肇逃有獎金 警公布7件籲民眾提供影像

台中檢舉肇逃有獎金，交大今公布7件需要提供線索的肇逃案件，籲民眾幫忙破案。（警方提供）

2022/08/02 12:53

〔記者許國楨／台中報導〕民眾遇到車禍肇逃衍生傷亡事故，往往因官方或民間監視器沒有拍到影像，要找到對象索償曠日費時，台中市警局提供檢舉肇事逃逸案件檢舉獎金，最高可領萬元，上月22日生效，截至目前已有五位熱心市民上傳影像審核中，而交大今天也列出7件A2（致人受傷）肇逃未偵破案件，希望正義民眾根據案發時間、路口提供線索破案，領取獎金。

目前除台北、高雄及台南實施該項獎勵，為鼓勵民眾檢舉交通事故肇事逃逸案件、提供其他道路交通事故錄影資料，確保民眾生命、身體安全及釐清肇事原因，台中市也跟進訂定實施，市警局交通大隊表示，該獎勵金核發要點主要包含兩面向，第一個是檢舉肇事逃逸案件因而偵破者、第二個是提供錄影資料，有助釐清肇事原因者。

至於獎勵金發放額度如下：檢舉肇事逃逸案件因而偵破者：（一）致人受傷案件：每件三千元。（二）致人重傷案件：每件六千元。（三）致人死亡案件：每件一萬元；而提供錄影資料，有助於釐清肇事原因者：（一）致人受傷案件：每件一千元。（二）致人重傷案件：每件三千元。（三）致人死亡案件：每件五千元。

而為更有效提升市警局肇事逃逸案件破獲率並鼓勵民眾能踴躍提供影像，特別針對今年1月1日至7月26日肇事逃逸致人受傷案件，公布相關發生時間、地點如下：

一、1月9日12時許於豐原區豐原大道一段與西勢路口。

二、1月13日18時許於豐原區中正路與中正路882巷口。

三、2月28日17時許於大雅區民生路四段161巷及民族街147巷口。

四、3月7日7時許於豐原區中正路與中正路814巷口。

五、5月20日19時47分於龍井區中興路與新仁路22巷口。

六、6月10日8時0分於龍井區台61線（160.1Ｋ，往南）。

七、6月24日7時38分於大雅區雅潭路四段221號前。

交大提醒民眾，檢舉肇事逃逸案件提供相關證據資料，於製作談話記錄或調查筆錄，或一般交通事故提供錄影資料，均應提供真實姓名、聯絡電話、住址、國民身分證統一編號或護照號碼，另提供事故相關影像，可至「台中市政府警察局交通警察大隊」官網上傳事故影音資料，以利後續審核及獎勵金核發事宜。

台中檢舉肇逃有獎金，交大今公布7件需要提供線索的肇逃案件，籲民眾幫忙破案。（警方提供）

台中檢舉肇逃有獎金，交大今公布7件需要提供線索的肇逃案件，籲民眾幫忙破案。（警方提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法