蔡其昌稱中市府想推政策、市長該爭取預算 不該卸責給中央

蔡其昌指出，「盧秀燕的輕重緩急不在孩子身上，但我是，這就是我和她之間的差別」。（記者林旻臻攝）

2022/08/02 12:46

〔記者林旻臻／台中報導〕台中市國民黨籍議員昨日在議會質疑立法院副院長、民進黨台中市長參選人蔡其昌營養午餐免費政見是為選舉而開的空頭支票，市府也建議蔡其昌可直接向立法院提案，蔡其昌今日回應，他與盧秀燕的差異在於他把重點放在孩子身上，而市府想推動政策，市長應該主動爭取預算，不該把責任推給中央。

蔡其昌接受媒體聯訪時表示，每個縣市都有自身的主張，施政方針也有輕重緩急，許多跨黨派議員長期主張推動免費營養午餐，盧秀燕未加以理會。

蔡其昌指出，幫助年輕人養孩子，年輕人才願意生孩子，這是他的主張，焦點應該聚焦在盧秀燕這4年施政重點為何？4年來她什麼事情都推給中央，自己又不跟中央維持好關係，跟中央吵架、對罵，難怪跟中央關係不好，這並非台中市民之福。

蔡其昌表示，重點在於他與盧秀燕之間的比較，這是市民朋友的抉擇，「盧秀燕的輕重緩急不在孩子身上，但我是，這就是我和她之間的差別」。

蔡其昌認為，市府應與中央維持友好夥伴關係，重大政策所需的經費，要靠自己去爭取，林佳龍、胡志強擔任市長時，每年都會親自帶隊向中央爭取預算，但盧秀燕不是罵中央、怪中央，就是推給中央民意代表，根本「別人的因仔死不完」，「市長如果都叫別人去做，這樣未免也當得太輕鬆了吧」。

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