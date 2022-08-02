蟲蟲危機！台中太平咬人狗坑登山步道滿布毛毛蟲

太平咬人狗坑登山步道，步道階梯到處可看到蠕動的毛毛蟲。（記者陳建志攝）

2022/08/02 12:31

〔記者陳建志／台中報導〕蟲蟲危機！台中太平區咬人狗坑登山步道，因上下山一趟約2至3小時，且登頂的小百岳三汀山，可以遠眺整個大台中景色，不論平日還是假日，都吸引許多民眾來登山、健行，不過近日登山客爬山時發現，步道的階梯、護欄全都布滿毛毛蟲，數量有好幾百隻很嚇人，因沾染到毛毛蟲的細毛，皮膚會出現奇癢無比的接觸性皮膚炎，希望市府能儘快派人協助處理。

太平咬人狗坑登山步道，民眾可從一江橋旁堤防道路的登山口登頂，也可走主步道、第1步道，並與2、3、4步道銜接，甚至也可走老鼠崎步道進行串聯，因步道串聯多元，上下山可欣賞不同景色，加上山頂三汀山望高寮，可遠眺整個大台中景色，觀雲嶺也可遠眺群山之美，且上下山一趟約2至3個小時，不算太難又可達到運動目的，除假日吸引大里、太平、東區、北屯等地民眾前來爬山健身，平時也有許多山友來運動，是屯區相當熱門的郊山。

不過近日有民眾前往爬山時，發現其中一段階梯步道，不但階梯上到處是毛毛蟲，一旁的護欄、繩索也都是四處攀爬的毛毛蟲，有些甚至是從天而降，一不小心就可能掉在皮膚上，尤其現在是暑假，許多小朋友也跟著家長來爬山，擔心接觸到細毛出現毛毛蟲皮膚炎。

亞大醫院皮膚科醫師方心禹表示，因毛毛蟲身上的毛含有毒素，除了直接掉在身上的接觸，毛也會沾染在植物等物體的表面，隨著風吹或碰觸到植物而沾染到皮膚，因肉眼不易察覺，通常會在數小時後，開始出現群聚型的丘疹，並產生劇癢或刺痛感，出現接觸性的皮膚炎。

方心禹表示，若毛毛蟲剛好掉在身上，不要用手拍打或毛巾擦拭，可先以清水沖洗掉，若來不及看醫師但真的很癢時，則可先冰敷或塗抹含薄荷的清涼劑暫時止癢，但建議最好趕緊到皮膚科求診，醫師會開立含類固醇藥膏塗抹治療。

太平咬人狗坑登山步道出現大批毛毛蟲，護欄上面佈滿毛毛蟲，嚇壞登山客。（記者陳建志攝）

太平咬人狗坑登山步道出現大批毛毛蟲，護欄上面佈滿毛毛蟲，嚇壞登山客。（記者陳建志攝）

太平咬人狗坑登山步道登頂時，從三汀山可遠眺整個大台中景色，相當漂亮。（記者陳建志攝）

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