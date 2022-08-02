管制空品祭2.0版，中市府今通過「重大空氣污染管制自治條例草案」。（圖：市府提供）

2022/08/02 12:32

〔記者蘇孟娟／台中報導〕改善空污是台中市長盧秀燕重要政見，台中市政府研擬空品管制2.0版辦法，市政會議今通過「台中市重大空氣污染管制自治條例草案」，針對盧市府長期關注的台中火力發電廠燃煤限制，環保局長陳宏益指出，新自治條例不再以生煤量作規範，針對大型污染源改規範應優先使用生質燃料外，且「須進行一定比率碳捕集或減碳、固碳措施」，若有違反規定，最高可處10萬元罰鍰，將送議會通過後實施。

台中市為改善空污，曾在2016年制定「台中市公私場所管制生煤及禁用石油焦自治條例」規範生煤使用量以利維持空品，其中被視為大型污染源的台中火力發電廠，多年經自治條例規範，燃煤量逐年獲管控，但因台中市府多次以中火燃煤使用量超過許可量上限，裁罰台電台中火力發電廠，更廢止2部發電機組許可證，但最後除裁罰被中央撤銷外，今年更遭行政院以條例部分條文已牴觸空氣污染防制法、固定污染源空污管理辦法，依地方制度法規定函告「應屬無效」。

環保局指出，為管制重大污染源，改善空氣品質，台中市府重新擬定「台中市重大空氣污染管制自治條例草案」，今經市政會議通過，將送市議會審議，盼能獲議會通過，規範台中市空品。

其中針對各界關切的中火相關規範，陳宏益指出，因之前的自治條例以生煤管制量規範，新自治條例針對如中火等使用生煤作為燃料或原料之電力業（含汽電共生鍋爐）及鋼鐵業，「應依生煤使用所產生溫室氣體排放，進行一定比率之碳捕集或採行其他減碳、固碳措施」；至於相關減碳、固碳措施及辦理期程，由環保局另訂定公告。

另新條例也首度引進須使用生質燃料，強制規範包括中火及大型工廠等在內，使用燃煤工業鍋爐及燃煤汽電共生鍋爐，應優先使用廢棄物再利用燃料、初級固體生質燃料或氣體燃料為燃料；未能優先使用者，應於期限內提出替代能源計畫並申請展延。

其餘規範移動污染源也「先公後私，明定本府各機關、學校使用之公務車輛應優先採購或租用低污染車輛」；各項條文若有違反規定，依自治條例最高可處10萬元罰鍰。

陳宏益指出，「台中市重大空氣污染管制自治條例草案」的特色，一是引進生質能源、減少化石燃料的使用，另引導社會企業責任與永續報告，作好自主管理；更明定規範燒碳的電力業與鋼鐵業須進行一定比例的減碳固碳措施，且管制面涵蓋汙染固定、移動與逸散的重大汙染源，草案並非取代生煤自治條例，更盼隨世界能源進化，納入前瞻的低碳、淨零碳排措施。

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