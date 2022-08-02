為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　臺中市

    管制空品祭2.0版 中市府今通過「重大空氣污染管制自治條例草案」

    管制空品祭2.0版，中市府今通過「重大空氣污染管制自治條例草案」。（圖：市府提供）

    管制空品祭2.0版，中市府今通過「重大空氣污染管制自治條例草案」。（圖：市府提供）

    2022/08/02 12:32

    〔記者蘇孟娟／台中報導〕改善空污是台中市長盧秀燕重要政見，台中市政府研擬空品管制2.0版辦法，市政會議今通過「台中市重大空氣污染管制自治條例草案」，針對盧市府長期關注的台中火力發電廠燃煤限制，環保局長陳宏益指出，新自治條例不再以生煤量作規範，針對大型污染源改規範應優先使用生質燃料外，且「須進行一定比率碳捕集或減碳、固碳措施」，若有違反規定，最高可處10萬元罰鍰，將送議會通過後實施。

    台中市為改善空污，曾在2016年制定「台中市公私場所管制生煤及禁用石油焦自治條例」規範生煤使用量以利維持空品，其中被視為大型污染源的台中火力發電廠，多年經自治條例規範，燃煤量逐年獲管控，但因台中市府多次以中火燃煤使用量超過許可量上限，裁罰台電台中火力發電廠，更廢止2部發電機組許可證，但最後除裁罰被中央撤銷外，今年更遭行政院以條例部分條文已牴觸空氣污染防制法、固定污染源空污管理辦法，依地方制度法規定函告「應屬無效」。

    環保局指出，為管制重大污染源，改善空氣品質，台中市府重新擬定「台中市重大空氣污染管制自治條例草案」，今經市政會議通過，將送市議會審議，盼能獲議會通過，規範台中市空品。

    其中針對各界關切的中火相關規範，陳宏益指出，因之前的自治條例以生煤管制量規範，新自治條例針對如中火等使用生煤作為燃料或原料之電力業（含汽電共生鍋爐）及鋼鐵業，「應依生煤使用所產生溫室氣體排放，進行一定比率之碳捕集或採行其他減碳、固碳措施」；至於相關減碳、固碳措施及辦理期程，由環保局另訂定公告。

    另新條例也首度引進須使用生質燃料，強制規範包括中火及大型工廠等在內，使用燃煤工業鍋爐及燃煤汽電共生鍋爐，應優先使用廢棄物再利用燃料、初級固體生質燃料或氣體燃料為燃料；未能優先使用者，應於期限內提出替代能源計畫並申請展延。

    其餘規範移動污染源也「先公後私，明定本府各機關、學校使用之公務車輛應優先採購或租用低污染車輛」；各項條文若有違反規定，依自治條例最高可處10萬元罰鍰。

    陳宏益指出，「台中市重大空氣污染管制自治條例草案」的特色，一是引進生質能源、減少化石燃料的使用，另引導社會企業責任與永續報告，作好自主管理；更明定規範燒碳的電力業與鋼鐵業須進行一定比例的減碳固碳措施，且管制面涵蓋汙染固定、移動與逸散的重大汙染源，草案並非取代生煤自治條例，更盼隨世界能源進化，納入前瞻的低碳、淨零碳排措施。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    台中空品今天又紅爆 蔡其昌：盧市府為何擋「燃氣」？
    2022/03/16 16:41

    台中空品今天又紅爆 蔡其昌：盧市府為何擋「燃氣」？
    中市議員問空污 環保局長脫口回：我改變不了空氣
    2022/03/16 13:36

    中市議員問空污 環保局長脫口回：我改變不了空氣

    客語能力中級暨中高級及高級認證
    台中今早陷空污風暴 蔡其昌轟盧秀燕：責任要推給誰？
    2022/03/13 12:16

    台中今早陷空污風暴 蔡其昌轟盧秀燕：責任要推給誰？
    中市發油量全國第一 議員：空氣品質怎麼會好
    2020/06/30 15:00

    中市發油量全國第一 議員：空氣品質怎麼會好

    國泰青年節3X3籃球賽 提供學子築夢舞台
    臺中市今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播