公公稱遭家暴衝出門求救 媳婦「我根本不會打麻將」還原真相…

老人家衝出門聲稱被兒子家暴求救。（警方提供）

2022/08/02 09:06

〔記者許國楨／台中報導〕台中市一名老人家上週五突然衝出門稱遭家暴求救，他向員警斬釘截鐵表示，因大媳婦打麻將與兒子起爭執，他當和事佬反被兒子出拳毆打成傷，警方不敢大意，立即帶同他回住處查證發現，根本沒有發生家暴案，事實上是他所產生的妄想，老翁媳婦又好氣又好笑告訴警方「我根本不會打麻將」，感謝警方將公公平安送返家，會與家人會多注意他的身體狀況及行蹤。

76歲的魏姓老翁當天清晨7時許就獨自外出，卻在健行國小向值勤警衛求救，稱遭家人毆打成傷，第二分局立人派出所接獲警衛報案後立即派員到場，警員周明儀見老翁獨自站在人行道上表情痛苦，上前關懷得知，老翁稱稍早在家疑因長子心情不佳徒手攻擊他的背部，導致腰部極為疼痛而跑出來求救。

老翁還告訴警方，自己還有第二個兒子也住在一起，最小的兒子則是住在一公里外的省三國小旁，因事涉家暴案件，周員不敢大意，隨即陪同老翁返回住處，詢問應門的女子是否為老翁大媳婦？女子表示，老公是獨子，並沒有其他兄弟，且丈夫早上6點就已經出門工作，根本不可能有兒子動手毆打爸爸的情事。

員警經查證這才發現，老翁有失智情況，且背部痠痛是舊疾，稱遭到兒子家暴情事，原來都只是自己的妄想，讓人啼笑皆非；分局長陳家銘表示，許多失智症長輩常會產生令人意想不到的妄想，因此，在照顧他們時要多一份同理心、多站在他們的角度著想，減少誤解與衝突，相信在照顧過程中也可以少一點衝突。

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

警方到老翁住處查證，原來是誤會一場。（警方提供）

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