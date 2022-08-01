太平座談爆棚 蔡其昌喊話：盼原縣區能出一位市長

蔡其昌（左）今晚在太平舉辦市政座談會，再度強調當選後國中小營養午餐全部免費。（記者陳建志攝）

2022/08/01 23:02

〔記者陳建志／台中報導〕立法院副院長、民進黨台中市長參選人蔡其昌今（1日）晚間在太平區連辦兩場市政座談會，包括立委何欣純、莊競程，市議員張玉嬿、蔡耀頡、台灣基進市議員參選人林宜蓁等人都出席，現場吸引爆滿支持者，蔡其昌除保證當選後65歲以上長輩健保繼續補助，並允諾為減輕家長負擔，國中小營養午餐全部免費，並會拚一條捷運到屯區，並說希望原縣區能出一位市長，民眾則高喊「凍蒜」，場面相當熱烈。

蔡其昌今天晚上在太平番仔路朝天宮、太和宮前連辦兩場市政座談會，都吸引數百位支持者到場，立委何欣純、莊競程，以及市議員張玉嬿、蔡耀頡也出席力挺，何欣純稱讚蔡其昌是行動派的立委，所以在海線選了5屆立委，每屆的得票率都增加，本屆得票率更達68%，拿下全國男性立委第一，相信以這樣的行動力，未來若當選市長，一定能解決太平的交通問題，讓捷運早一點到太平。

蔡其昌上台後跟民眾保證，當選後65歲以上長輩健保補助一定會繼續補助，並會持續推動興建社會住宅，並說為了減輕家長負擔，讓年輕人敢生，將推動國中小營養午餐全部免費政策，至於太平民眾關心的交通問題，除了挑選一條計畫道路好好規劃打通南北，不管是捷運藍線還是紫線，一定會拚一條捷運到屯區，並會增加全市停車空間，利用科技方法，讓民眾找得到停車位。

蔡其昌並火力全開批評現任市長盧秀燕，很會跟民眾握手、擺笑臉，但當了快4年市長，太平民眾卻說不出來替太平做了哪些建設，選前開出「市長換人，空氣換新」的政見，但台中秋冬季空氣依然不好，既然市長換人空氣無法換新，那就繼續換市長。

蔡其昌並說，台中縣市合併後，至今的市長都來自市區，還沒有出過來自原縣區的市長，自己來自海線最清楚縣區需要什麼，希望大家讓縣區出身的他當市長，讓台中持續進步。

立法院副院長蔡其昌今晚在太平區太和宮前舉辦市政座談會，現場數百位支持者高喊凍蒜。 （記者陳建志攝）

立法院副院長蔡其昌（左2）今晚在太平區太和宮前舉辦市政座談會，現場數百位支持者高喊凍蒜。（記者陳建志攝）

蔡其昌（左4）在立委何欣純（左3）、莊競程（右2）等人陪同下，今晚到太和宮媽祖廟參拜，並舉辦市政座談會。 （記者陳建志攝）

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