台中雙十國中活動中心地下停車場啟用

一中商圈逛街停車看這裡 雙十國中地下停車場今啟用（市府提供）

2022/08/01 20:56

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市因應停車需求，新闢建雙十國中活動中心地下停車場今（1）日啟用，共提供100席汽車停車位，希望有助提升當地停車供給，紓解百貨公司、一中商場逛街消費者的車流，還能活化土地利用，進一步促進商圈發展，達三贏效果。

台中市北區有知名的一中商圈，地方與異國特色美食多元，是各地遊客來台中暢遊的熱門地點，加上百貨公司與商場林立，還有孔廟文教區，吸引很多逛街、旅遊人潮，停車需求日益增加。

雙十國中活動中心地下停車場緊鄰一中街商圈及百貨公司，市府為提供台中更多停車空間，也積極辦理停車場立體化興建，以有效利用土地。

交通局長葉昭甫指出，為提供更多停車空間，交通局在雙十國中活動中心開挖地下停車場，共提供100席汽車停車位，出入口位於進德北路側，該停車場基地位於商圈側外，除可減少車輛進入商圈致交通擁塞情形，民眾也可就近停放車輛。

今日起委由委外廠商經營管理，並納入停車收費管理，以每30分鐘收費15元費率收費，雙十國中地下停車場將24小時派員駐點，並提供車牌辨識、多卡通及行動支付等多元停車服務。

葉昭甫表示，為大幅提升民眾停車空間，市府目前在全市興建中的公有停車場共計26場，總經費98億元，完工後預計供應汽車格6,307席、機車格5,229席、自行車格116席、大客車19席，以符地方停車需求。

除了今日啟用的雙十國中活動中心地下停車場，另有已完工預計暑假啟用的豐原轉運中心，及完工正驗收中的南屯區正心立體停車場新建工程、大里區東榮立體停車場興建工程等三處停車場，盼紓解停車問題，帶動周邊商業繁榮。

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