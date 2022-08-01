台中第三市場百年慶又是搓湯圓包水餃 議員批市府千篇一律

台中第三市場百年慶又是搓湯圓、包水餃大賽，議員鄭功進批千篇一律，毫無特色。（鄭功進提供）

2022/08/01 18:31

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市第三市場逢百年慶，台中市議員鄭功進指出，目前市府竟規劃搓湯圓及包水餃大賽等慶祝活動，相關活動未見第三市場在地性，市府不設法連結名攤特色，只會千篇一律搓湯圓、包水餃，態度敷衍且不用心，促市府加強跟攤商合作，趁百年慶幫傳統市場創生機。

鄭功進指出，台中市南區第三公有零售市場將滿百年歷史，市府號稱斥資上千萬預算推動「百年慶專案計畫」，但多數攤商嘆無感，只聞樓梯響，未見具體的軟、硬體建設說明會，更未見結合「老店行銷」的百年慶，攤商均嘆對比前朝在籌劃第二市場百年慶系列活動費時長達近一年籌劃，讓攤商忍不住抱怨「換了市長真的差好多」。

鄭功進指出，傳統市場要能運作百年以上極不容易，面對下一個時代的來臨，如何強化百年市場的老店行銷，除傳承古法技藝被保存，也讓現代人認識百年市場的新魅力；另老舊市場的翻新改建升級更不應該淪為口號，或是有編預算「齊頭式」有做就好，以南區第三市場為例，攤區的排風扇裝了將近兩年，到現在開不到5次，尤其屋頂建置太低導致裡面的氣味不佳，客人都跑光光。

鄭功進指出，第三市場攤商均盼藉百年慶活動彰顯第三市場獨特的記憶風貌，但市府卻只推敷衍的搓湯圓、包水餃大賽等煙火式的活動行銷，讓攤商大失所望，盼市府更用心推出傳統市場好吃、好玩的，協助開拓更多的消費群及市場。

經發局表示，第三市場百年慶行銷活動包含開放民眾報名搓湯圓或包水餃活動，象徵第三市場百年慶「圓圓滿滿」完成；材料也以第三市場攤商販售為主，以回饋市場攤商，另會推「私房菜料理競賽」，以市場攤商販售的商品，製作私房拿手菜做為競賽主題，再邀請地方耆老陪同數名孩童訴說市場百年經歷，並規劃6場次探索名攤旅程，均是以市場特色角度出發，相關活動將再與市場自治會討論後辦理，希望帶動第三市場整體營收及知名度。

台中第三市場百年慶又是搓湯圓、包水餃大賽，議員鄭功進批千篇一律，毫無特色。（鄭功進提供）

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