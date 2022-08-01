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    中市學校營養午餐 議員揭連2年農藥殘留合格率六都最低

    中市營養午餐不免費，議員楊典忠揭學校午餐連2年農藥殘留合格率六都最低。（楊典忠提供）

    中市營養午餐不免費，議員楊典忠揭學校午餐連2年農藥殘留合格率六都最低。（楊典忠提供）

    2022/08/01 17:29

    〔記者蘇孟娟／台中報導〕民進黨台中市長參選人、立法院副院長蔡其昌端國中小學營養午餐免費政見，今成台中市議會藍綠攻防重點，台中市議員楊典忠驚爆，他連續三屆競選議員政見都提出學生營養午餐免費，但教育局均以經費為由而沒有推動，市政府本來就有責任提供高品質營養午餐給國中小學生，可以減少家長重大負擔，市府只會說午餐補助是六都最高，但事實是，台中市學校營養午餐連續2年生鮮蔬果被驗出農藥殘留超標，合格率是六都最低，午餐品質女全令人憂心。

    台中市議會今日多名議員針對營養午餐全面免費發言，楊典忠指出，免費營養午餐政策可讓台中市學生百分之百用得到，他已連績三任均列入競選時政見，但市府一再推說沒有經費，問題是市府每年編30億元推雙十免費公車，卻使用率還不到12%，另ibike推前30分鐘免費每年一億預算，周轉率卻不到3%，也比敬老愛心卡花好幾億使用率只有兩三成都還划算。

    楊典忠說，市政府本來就有責任提供高品質營養午餐給國中小學生，更可以減少家長經濟負擔，但是市政府不推動，甚至過去2年學校營養午餐生鮮蔬果被驗出農藥殘留超標，合格率是六都最低，他質疑台中市府只會強調午餐補助六都最多，且台中市營養午餐多加碼15元補助，農藥殘留率卻連續2年都是六都最後一名。

    楊典忠指出，市府可以編21.7億元讓全部老人都有健保，每年30億推免費公車、ibike前30分鐘免費也要上億元、敬老愛心卡5億，為什麼不能再編21.47億元助所有國中小學生都可以吃到高品質營養午餐。

    他說，若盧市府還是不願意推動學生營養午餐免費，只能期待年底市長換人做，讓願意照顧學生營養午餐、讓家長放心的蔡其昌來推動新政見。

    台中市教育局指出，針對農藥殘留檢驗，本市跨機關合作由農政單位執行學校午餐生鮮食材抽驗計畫，查有不符規定者，除暫停使用該農戶所生產之該項生鮮蔬果外，教育局也轉知使用到該不符規定品項之學校，由學校依照學校午餐契約範本罰則之規定對廠商記點，記點達20點以上者，即終止契約規範；經查，去年抽驗一般食材（蔬果）335件，不合格件數10件，不合格率3%，已較2018年7.4%下降4.4%，未來將持續落實各項督導、抽驗工作，以捍衛校園午餐食之安全。

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