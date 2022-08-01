中市營養午餐全面免費？ 綠議員籲提高補助、藍要求全國適用
2022/08/01 19:59
〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市營養午餐是否全面免費，由於牽涉市府預算，民進黨市議員曾朝榮提出不一樣的建議，指出市府每一位學童每餐加上水果平均補助7元，但物價上漲嚴重，必須考量的營養午餐，因此建議提高補助一餐10元，比較務實，國民黨市議員李中、劉士州則建議，立法院副院長蔡其昌提出營養午餐全部免費，而國中小是義務教育，請蔡其昌建議全國一體適用，營養午餐全部免費。
副市長黃國榮表示，各界都很關心此議題，市府也已注意到，市長盧秀燕已請教育局就各方面預算進行研究，將再評估預算研議。
中市議會今天進行營養午餐是否全面免費可行性評估的專案報告，民進黨市議員曾朝榮表示，目前萬物皆漲，雖然在今年4月1日起調高弱勢學生的安心午餐券，由每日發給50元提高至65元，漲幅高達30％，然而卻遺忘將一般大眾學生每日每餐5元的補助款提高，忽視公平性與比例原則。
曾朝榮建議，一般學生補助款應將原本5元依照比例提高成為10元，以符合民意與市場機制，因為國小中學生正值成長培育期即需要健康以及營養的補充，雖然當前因為財政關係無法全面實施營養午餐免費制度，卻也要因應當前物價上漲的問題，研討採取應變措施才是執政者必須重視的基本施政方法。
國民黨市議員李中、劉士州表示，國中小階段是義務教育，全國中小學生的權益理應一致，營養午餐政策若要改為免費，因此促請現任立法院副院長蔡其昌既然主張營養午餐免費，立即在中央提案請教育部編列相關預算，全國一體適用，不用等到年底才來做。