中市營養午餐全面免費？ 綠議員籲提高補助、藍要求全國適用

因應物價上揚，民進黨市議員曾朝榮建議提高至10元。（記者蘇金鳳攝）

2022/08/01 19:59

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市營養午餐是否全面免費，由於牽涉市府預算，民進黨市議員曾朝榮提出不一樣的建議，指出市府每一位學童每餐加上水果平均補助7元，但物價上漲嚴重，必須考量的營養午餐，因此建議提高補助一餐10元，比較務實，國民黨市議員李中、劉士州則建議，立法院副院長蔡其昌提出營養午餐全部免費，而國中小是義務教育，請蔡其昌建議全國一體適用，營養午餐全部免費。

副市長黃國榮表示，各界都很關心此議題，市府也已注意到，市長盧秀燕已請教育局就各方面預算進行研究，將再評估預算研議。

中市議會今天進行營養午餐是否全面免費可行性評估的專案報告，民進黨市議員曾朝榮表示，目前萬物皆漲，雖然在今年4月1日起調高弱勢學生的安心午餐券，由每日發給50元提高至65元，漲幅高達30％，然而卻遺忘將一般大眾學生每日每餐5元的補助款提高，忽視公平性與比例原則。

曾朝榮建議，一般學生補助款應將原本5元依照比例提高成為10元，以符合民意與市場機制，因為國小中學生正值成長培育期即需要健康以及營養的補充，雖然當前因為財政關係無法全面實施營養午餐免費制度，卻也要因應當前物價上漲的問題，研討採取應變措施才是執政者必須重視的基本施政方法。

國民黨市議員李中、劉士州表示，國中小階段是義務教育，全國中小學生的權益理應一致，營養午餐政策若要改為免費，因此促請現任立法院副院長蔡其昌既然主張營養午餐免費，立即在中央提案請教育部編列相關預算，全國一體適用，不用等到年底才來做。

國民黨市議員李中建議立法院副院長蔡其昌向中央爭取營養午餐全國國中小學生都免費。（記者蘇金鳳攝）

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