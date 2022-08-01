中市第三市場百年慶 議員質疑只辦煙火式行銷

中市第三市場已百年，經發局要辦百年慶，市議員邱素貞要求不要煙火式行銷。（記者蘇金鳳攝）

2022/08/01 16:03

〔記者蘇金鳳／台中報導〕中市第三市場已百年，經發局將進行1個月的行銷活動，市議員邱素貞今天在市議會質疑經發局是否只會辦煙火式的行銷活動，無法達到長期促銷，要有具體的措施，市議員李中則要求改善道路遮雨棚，讓民眾逛市場不用怕下雨及曬太陽。

經發局表示，對於第三市場百年慶，除辦理行銷活動、探索名攤場次外，亦追加預算針對臨台中路沿街立面外牆、騎樓、攤招全面更新，恢復百年歷史建築特色，同時將針對市場內的公共區域融入美學設計，打造主題性的布置。

經發局指出，在攤位部分，則依據各攤位的特性及空間，優化其攤招、攤裙等，並保留攤位特色，使第三市場從建築外觀、場內空間、攤位陳列佈置等面向，同時進行改造，期許不僅能成為主婦買菜的地方，也會成為年輕人的新興打卡景點。

市議員邱素貞表示，為迎接台中市第三市場百年慶，市府經發局計畫辦理兩場行銷活動、探索名攤遊程6場次，以及市場促銷活動6天。但經發局長年補助各大商圈、市場推廣行銷輔導計畫，卻都淪為封街、演唱、摸彩等煙火式的行銷活動，只是炒熱氣氛，對於增加購物人潮，無法持續，要求經發局進行預算檢討。

邱素貞指出，受到新冠肺炎疫情影響，市場生意受創嚴重，希望經發局採具體措施，帶領傳統市場突圍，讓第三市場不僅是主婦買菜的地方，也能成為年輕人的新興景點，增加營收，促進地方商機。

市議員李中表示，他先前到西班牙、俄羅斯等國家考察，發現他們的市集都有挑高的遮陽（雨）棚，可以讓民眾逛市集時，不用擔心大太陽或下大雨；鄰近的日本市場也都有相似的設計。但第三市場與民意街攤販集中區，目前僅有花花綠綠的塑膠棚，雖然可以稍微遮陽，但下雨時就毫無作用，且十分不美觀。

李中除要求第三市場百週年慶活動市場科要充分與地方溝通外，市府經發局、建設局、交通局、都發局應該要組跨局處小組，對道路遮陽（雨）棚提出解決方案。

中市第三市場已百年，市議員李中要改善道路遮雨棚。（記者蘇金鳳攝）

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