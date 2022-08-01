響應「0到6歲國家養」 台中高分檢教保中心揭牌營運

台中高分檢教保中心今天揭牌營運。（記者許國楨攝）

2022/08/01 15:49

〔記者許國楨／台中報導〕響應「0到6歲國家養」政策，台灣高等檢察署台中檢察分署委託台中市蒙特梭利教育基金會，經營職場互助教保服務中心今天揭牌營運，預計招收30名幼兒，除提供所屬員工的子女、孫子女為優先申請對象，如有餘額，本於敦親睦鄰及資源共享，將對外開放，減輕一般家長育兒負擔。

少子化已成國安危機，為了讓年輕人敢婚、願生、樂養，法務部積極響應國家政策，109年起盤點所屬機關可運用空間，推動設置員工子女托育設施，共規劃設置15處教保中心（招收506名），另設置2處非營利幼兒園（招收165名），共可招收幼生達671名，為員工及廣大民眾提供更多元便利、優質的托育選擇。

其中台中高分檢利用位於中市西區自由路1段的辦公場所，委託台中市蒙特梭利教育基金會，經營職場互助教保服務中心今天揭牌營運，法務部長蔡清祥與台中高分檢檢察長張清雲、台中地院院長邱志平、教育部國民及學前教育署簡任視察張世昌及台中市教育局專門委員陳雅新等人，都出席該項揭牌儀式。

此中心空間明亮，有全新獨立空調，規劃活動區、廁所及配膳室等，另裝設紫外線殺菌設備、門禁設置、錄音錄影監視設備與消防救助袋等，提供幼兒一個更安全舒適的成長環境，預計可招收30名幼兒，目前已收托25名。

蔡清祥表示，法務部響應0至6歲國家一起養政策，員工子女有優質的教育環境，讓員工安心工作，育兒教保中心除提供給員工，有招收餘額也開放給民眾子女能夠入學，提供安心的育兒環境並減輕一般家長負擔。

台中高分檢表示，教保服務中心針對2至6歲學齡前幼兒招生，若有招生餘額也開放民眾申請，收費第一胎月繳2000元、第二胎月繳1000元、第三胎以上免費，詳情可上臉書粉絲團「法務部台中高分檢職場互助教保服務中心」查詢。

台中高分檢教保中心今天揭牌營運。（記者許國楨攝）

法務部長蔡清祥與幼童互動。（記者許國楨攝）

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