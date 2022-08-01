新學年度新氣象 中市111名校長布達交接

新學年度新氣象，台中市111名校長布達交接。（圖由市府提供）

2022/08/01 14:25

〔記者蘇孟娟／台中報導〕111學年度今起開始，台中市政府今舉行111學年度第1學期市立各級學校新（連）任校（園）長布達及交接典禮，新學年度獲遴聘校（園）長共111位，包括有46名連任校長、47名調任校長及初任校（園）長18人，台中市副市長令狐榮達代表市長盧秀燕見證交接大事，他感謝校長群人生最美好時光均奉獻教育，十年樹木、百年樹人，幫學生成就未來。

令狐榮達今也肯定今年度退休的9位校長均默默堅守教育崗位數十年，其中惠文高中校長王沛清更付出43年的心力，因辦學績效卓著，除獲選優良教育行政人員，更榮獲教育部高中校長師鐸獎，實為杏壇典範，除祝福所有退休校長退休後的生活平安順遂，也期許初任、調任及連任的校（園）長們，為各自學校帶來嶄新氣象。

惠文高中校長王沛清代表退休校長致詞表示，40多年的教育歲月中，曾因沒有太多時間陪伴自己孩子成長而心痛，但為了學生與校務，他從未後悔過他的選擇；大肚國小校長謝青屏則代表新任校長致詞表示，上任是榮耀也是責任的開始，對學生的學習有了更多的責任與使命，會繼續努力，成就每個孩子。

教育局表示，新學年度獲遴聘初任校（園）長共18位，包含原東山高中教師翁文修出任東山高中校長、原台中二中教師劉洲溶出任西苑高中校長、原忠明高中教師陳建銘出任惠文高中校長、原清水高中教師高榮利出任大甲高中校長、原爽文國中教師林錦霞出任東華國中校長、原新光國中教師陳隆彬出任順天國中校長、原龍津高中教師黃巧妮出任清海國中校長、原大安區三光國小教師洪誌敬出任南屯區惠文國小校長、原西區忠孝國小教師黃志偉出任西區大勇國小校長。原北區省三國小教師黃夙瑜出任大雅區大雅國小校長、原沙鹿區北勢國小教師謝富榮出任南區樹義國小校長、原太平區建平國小教師陳榮原出任太平區東平國小校長、原西區忠明國小教師謝青屏出任大肚區大肚國小校長、原北屯區松竹國小教師廖婕軒出任大里區大里國小校長、原后里區七星國小教師張若蘭出任后里區七星國小校長、原大雅幼兒園保育員張文君出任大雅幼兒園園長、原東區大智國小附設幼兒園教師陳議濃出任南屯幼兒園園長及原六龜區六龜國小教保員蔡友珠出任大肚幼兒園園長。

此外，榮退校長9人，包含惠文高中王沛清校長、東山高中郭鴻耀校長、烏日國中王怜瓔校長、東勢國中邱健偉校長、大肚區大肚國小陳淑華校長、南屯區春安國小黃志隆校長、大里區瑞城國小邱家麟校長、霧峰區五福國小李世文校長及南屯區惠文國小李源昇校長。

惠文高中校長王沛清（右）服務教育界43年今年退休。（圖由市府提供）

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